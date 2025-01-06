Yeşil ve gri pasaportta sistem değişecek

Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025‘in ilk yarısında hayata geçecek.

Planlanan seyahat öncesi AB’nin güvenlik sistemine girerek bir seyahat formu doldurulacak. Başvuruya cevap bir kaç dakika içinde ya da 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Seyahat izni başvurusunun 7 euro ücreti bulunuyor. AB: Vize değil, “seyahat izni” AB, bunun bir vize değil “seyahat izni” olduğunu ifade ederken, online başvurunun ardından sınır kontrolünde bilgileri görüntülenecek kişi red cevabı alırsa AB’ye alınmayarak geri gönderilecek veya başlangıçta Türkiye’den hiç çıkamamış olacak.

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