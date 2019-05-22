YSK, 31 Mart seçimlerinin 'kesin' sonuçları açıkladı

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında başkanlık kazandı. Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AKP yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 başkanlık kazandı. Belediye meclis üyeliklerinde AKP yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı. AA

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