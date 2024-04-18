YSK’dan önce Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimiyle ilgili nihai kararını açıklamasından saatler önce “YSK Hatay’da son noktayı koymuştur” açıklaması tartışmaya neden oldu.

VOA Türkçe’nin haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Talebimiz YSK tarafından, YSK’daki temsilcimizin ifadesiyle kapağı dahi açılmadan reddedildi. Bu siyasi bir karardır, siyasi talimat ile yapılmıştır. Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir. Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında, ‘YSK Hatay konusunda son noktayı koydu’. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır” dedi. Haber Merkezi

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