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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

YSK, demokrasi duvarını yıktı

25 Mayıs 2019, Cumartesi 00:35
YSK’NIN İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KARARINI ELEŞTİREN DP LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL, “TÜRK DEMOKRASİSİ YSK’NIN YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALMIŞTIR” DEDİ.

KARAR AKLA, VİCDANA VE HUKUKA AYKIRI

SOSYAL paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda YSK’nın gerekçeli kararını değerlendiren Uysal, “tevil götürmez zırvalık” dedi. Kararın akla, vicdana, hukuka, aynı seçim döneminde aldığı benzer uygulama ve kararlara inat zorlama yorumlar olduğunu dile getiren DP Lideri, seçim meşrûiyetinin tartışılır hale geldiğini vurguladı.

“PATRON, MUTLU SON İSTEDİ” DESELERDİ 

UYSAL, “Türk Demokrasisi, YSK’nın yıktığı bu duvarın altında kalmıştır. Bundan sonra yapılacak her seçim meşrûiyet tartışmalarına maruz kalacaktır. YSK, 250 sayfa kadar zorlama yorum icad etmek yerine, komedyen Tolga Çevik’in bir sinema filminin ismiyle ‘Patron, Mutlu Son İstiyor’ deseydi daha itibarlı olurdu” diye yazdı.

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YSK, demokrasi duvarını yıktı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasisi, YSK’nın yıktığı bu duvarın altında kalmıştır. Ve bundan sonra yapılacak her seçimi bitmek bilmez meşrÛiyet tartışmalarıyla boğuşmak mecburiyeti içine bugünden düşürmüştür” dedi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını, “Türk Demokrasisi, YSK’nın yıktığı bu duvarın altında kalmıştır” şeklinde değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “YSK’nın İBB Seçimini iptal kararı, ‘tevil götürmez zırvalık’ olunca gerekçeli karar da akla, vicdana, hukuka, aynı seçim döneminde aldığı benzer uygulama ve kararlara inat zorlama yorum, icad edilmiş argümanlarla bu zırvalığı tevil edemez. Türk Demokrasisi, YSK’nın yıktığı bu duvarın altında kalmıştır. Ve bundan sonra yapılacak her seçimi bitmek bilmez meşruiyet tartışmalarıyla boğuşmak mecburiyeti içine bugünden düşürmüştür” dedi.

‘Patron mutlu son istiyor’ denilseydi daha itibarlı olurdu

Uysal, seçim hukuku içindeki hukuk yollarının tüketilmesi süreçlerinin YSK’nın bu kararı ile yıkıldığı için sağlıklı, kaybedenin de saygı duyacağı meşru iklimi enfekte etmiş ve seçim yapılamaz hale getirdiğini ifade ederek, “YSK, 250 sayfa kadar zorlama yorum icat etmek yerine, komedyen Tolga Çevik’in bir sinema filminin ismiyle ‘Patron, Mutlu Son İstiyor’ deseydi daha itibarlı olurdu” görüşünü paylaştı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti
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