Ayazağa'daki çalışmalarda son durum?

Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nde dere yatağındaki bazı yapıların yıkılmasının ardından bölgede ıslah çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı mahallede, dere yatağının ıslahına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, dere yatağında bulunan 19 dükkan, Kur'an kursu binası ve stadın yıkımı tamamlandı. Yıkımların ardından bölgede dere ıslahına yönelik çalışmalar devam ederken, ekipler iş makineleriyle alanda düzenleme ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. AA

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