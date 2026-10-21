Kepenkler birer birer indiriliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun (TESK) sicil verileri, yılın ilk dokuz ayında esnaf işletmelerindeki kapanışların arttığını ortaya koydu.

Ocak-Eylül döneminde 219 bin 177 iş yerinin sicil kaydı yapılırken, 93 bin 95 esnaf faaliyetini bıraktı. Kapanışların 73 bin 121’i sicil terkinden, 19 bin 974’ü ise meslek terkinden kaynaklandı. Verilere göre, yılın ilk dokuz ayında her gün ortalama 345 esnaf iş yerini kapattı. İş yeri kapanışlarının en yoğun yaşandığı şehir İstanbul oldu. Kentte Ocak-Eylül döneminde 10 bin 956 esnaf faaliyetini sonlandırdı. Haber Merkezi

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