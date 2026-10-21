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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Tanju Özcan’a 7 Yıl 3 Ay Hapis ve Siyasi Yasak Cezası!

21 Ekim 2026, Çarşamba 00:23
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak getirildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği 19 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve kendisine 4 yıl süreyle siyasi yasak getirildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmada öne çıkan tüm detaylar şöyle:

Üç İsme Ağır Hapis ve Tutukluluğa Devam Kararı

Mahkeme heyeti; Tanju Özcan, belediye başkan yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Süleyman Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız’a "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Özcan ve Can hakkında ayrıca 4’er yıl boyunca siyasi yasak uygulanmasına ve 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Rüşvet Suçlamasından Beraat, Dolandırıcılıktan Erteleme

Davanın diğer suçlamalarında ise kararlar şu şekilde oldu:

  • Rüşvetten Beraat: Tanju Özcan ve Ali Sarıyıldız, "rüşvet" ve "5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından beraat etti.
  • Dolandırıcılık Cezası Ertelendi: "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan Özcan ve Sarıyıldız'a mağdur başına 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezası verildi. Sarıyıldız hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılırken, Özcan'ın bu cezası ertelendi ve iki sanık hakkında bu suçtan tahliye kararı verildi.
  • Diğer Sanıklar: Sanık Hakan Yılmaz "irtikap" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alırken kendisine ev hapsi cezası verildi. Davada yargılanan diğer 11 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

Tanju Özcan: "Burada Bir Tiyatro Sergileniyor"

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılan Tanju Özcan, savunmasında davanın siyasi bir kumpas olduğunu ileri sürdü. Özcan, "Bu yargılamanın, belediyeye yapılan operasyonların sebebi Tanju Özcan'ı bitirmek. Bir plan ve senaryo var. MASAK raporu herkesi akladı. Burada bir tiyatro sergileniyor" diyerek suçlamaları reddetti.

Özcan ayrıca duruşma salonunda bulunan oğluna da seslenerek, "Haram lokma ile büyümüş insanlar değiliz. Ne karar çıkarsa çıksın dimdik dur. Senin boğazından haram lokma geçmedi" ifadelerini kullandı. (ANKA)

Etiketler: Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MASAK
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