Demokrat Parti tarafından hazırlanan fon vurgunu ile ilgili hazırlanan videoda,” Mesele fon vurgunundan daha büyük” denildi.

Videoda, “AKP iktidarının yanlış faiz politikasıyla horlatılmış enflasyon bir yanda milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkûm ediyor, diğer taraftan da orta direği yok ediyor” diyerek başlarken, “Bu tablo bir kader değil, AKP iktidarının eseri. Pazar filesi boşaldı, kira maaşı yuttu, emekli ayın sonunu getiremiyor. 20 yılı aşkın iktidar faturayı yine millete ödetiyor” denildi.

Videoda şu mesajlara yer verildi: “Faizler yüksek, yatırımcı ise güven arıyor. Tam bu tabloda dünyanın en büyük endeks kuruluşlarından MSCI, Türk hisselerine ilişkin endeks güncellemelerini dondurdu. Gerekçe fonlar üzerinden yürütülen koordineli işlemler. Şirketlerin gerçek sahipleri kim? Bu işlemler neden zamanında denetlenmedi? MSCI, önümüzdeki Haziran’a kadar ilerleme olmazsa Türkiye’nin statüsünü yeniden tartışmaya açabileceğini söylüyor. Bu henüz bir karar değil ama ciddi bir sinyal. Çünkü sermaye rakamlardan önce güvene bakar. Güven ise kurumlarla kurulur. Bağımsız bir düzenleyici ile, öngörülebilir kurallarla ve her şeyden önce herkese eşit işleyen bir hukukla, gerçekten çalışan bir denetimle...”

Ankara - Mehmet Kara

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