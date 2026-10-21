Memur-Sen öncülüğünde Filistin’e Destek Platformu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Gazze’de eğitim imkanlarından mahrum kalan çocuklar için 80 okulun inşa edilmesini ve 40 bin öğrencinin eğitim imkanına kavuşmasını hedefleyen “Gazze’de Bir Okul Binlerce Umut” projesinin tanıtımı yapıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Filistin’e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Saed Fuad Ahmad Erzikat ile projeye destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Ali Yalçın, Gazze’de acil olarak 80 okul ve en az 500 dersliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek ihtiyaçların karşılanması halinde yaklaşık 40 bin çocuğun eğitim imkânına kavuşabileceğini söyledi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish de Türkiye ile Filistin arasındaki dayanışma ilişkilerine dikkati çekerek, Türkiye’den gelen desteğin Filistin halkına güç verdiğini söyledi. Ankara-Anka

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