Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi - Milli Takım'ın 48. teknik direktörü oldu

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi. Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan ve birçok kez ay-yıldızlı formayı giyen Yalçın, bu kez A Milli Takım'da teknik direktör olarak görev yapacak.

Sergen Yalçın, 2013'te başladığı teknik direktörlük kariyerinde Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste yaşanan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

27'nci Türk teknik adam

Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 658 maçta 26'sı Türk, 21'i yabancı olmak üzere toplam 47 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4'er Macar ve İtalyan, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

Rekorlar Fatih Terim'de

A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

Bir maçlık teknik adamlar

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan teknik adamlar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Nicolae Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli müsabakada ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

Terim, Denizli ve Güneş döneminde önemli başarılar

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş ise milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020'de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020'de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.

Montella ile önce yükseliş sonra düşüş

Milli takımda, Stefan Kuntz'un ardından 2023 yılında Vincenzo Montella göreve geldi. Montella ile birçok önemli başarıya imza atıldı.

Deplasmandaki Hırvatistan galibiyetiyle başlayan Montella döneminde A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynadı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Elde edilen bu başarıların ardından ay-yıldızlı ekip yıllar sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı ve sonrasında başlayan UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kaybetti. Bu sonuçların ardından da Montella ile yollar ayrıldı.