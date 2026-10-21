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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

373 Hafız daha icazet aldı

21 Ekim 2026, Çarşamba 02:17
Malatya İl Müftülüğü tarafından 373 hafız için düzenlenen program Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Program kapsamında kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü tarafından Gazze temalı bir gösteri sunuldu.

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Gösteriyle Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek Filistinli çocuklar başta olmak üzere mazlumların yaşadığı sıkıntılara yönelik farkındalık oluşturuldu.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Yavuz, Kur’ân-ı Kerîm’in hayatın merkezinde yer almasının ve onun değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Yapılan dua sonrası hafızlara belge ve hediyeleri verildi.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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