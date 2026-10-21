373 Hafız daha icazet aldı

Malatya İl Müftülüğü tarafından 373 hafız için düzenlenen program Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Program kapsamında kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü tarafından Gazze temalı bir gösteri sunuldu.

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Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim Gösteriyle Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek Filistinli çocuklar başta olmak üzere mazlumların yaşadığı sıkıntılara yönelik farkındalık oluşturuldu. Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, hafızlık eğitimini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Yavuz, Kur’ân-ı Kerîm’in hayatın merkezinde yer almasının ve onun değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Yapılan dua sonrası hafızlara belge ve hediyeleri verildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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