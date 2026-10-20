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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya Arasında Dev Savunma Ortaklığı!

20 Ekim 2026, Salı 19:14
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin savunma diplomasisinde tarihi bir adım daha atıldığını duyurdu. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma sanayii alanındaki iş birliğini stratejik bir boyuta taşıyacak çok taraflı mutabakat zaptını Katar’ın başkenti Doha’da imzalayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin savunma diplomasisinde tarihi bir adım daha atıldığını duyurdu. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma sanayii alanındaki iş birliğini stratejik bir boyuta taşıyacak çok taraflı mutabakat zaptını Katar’ın başkenti Doha’da imzalayacak.

SSB tarafından yapılan açıklamada; dört ülke arasındaki bu dev ortaklığın ortak üretim, teknoloji transferi ve tedarik zincirlerinin bütünleşmesi hedeflerine dayandığı belirtildi.

İhracat Rekorunun Yüzde 55'i Son 4 Yılda Geldi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün göreve gelmesiyle seri üretim ve ihracat odaklı çalışmalara hız veren Türk savunma sektörü, küresel pazardaki yerini sağlamlaştırıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) ile SIPRI verilerine göre öne çıkan başarılar şöyle:

  • 14 Yıllık Rekor: Türkiye, 2012-2026 döneminde yaklaşık 54 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracatı yaptı. Bu ihracatın 30 milyar dolardan fazlası (yüzde 55'inden fazlası) yalnızca 2023-2026 yılları arasında gerçekleşti.
  • 10 Milyar Dolar Eşiği Aşıldı: Sektörün ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre %48 artarak ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı. Son 12 aylık periyotta ise 11 milyar dolar seviyesi ilk kez aşılmış oldu.
  • Dünyanın En Büyük 11. Tedarikçisi: SIPRI verilerine göre Türkiye, son beş yılda silah ihracatını %122 artırarak dünya genelinde 11’inci sıraya yükseldi. İhracatın %56’sı ise NATO müttefiklerine yapılıyor.

4 Ülke Arasındaki Güç Birliğinin Detayları

Doha'da atılacak imzalar, Türkiye'nin halihazırda bu üç ülkeyle yürüttüğü başarılı projelerin üzerine inşa edilecek:

  • Katar ile Altyapı ve SİHA Ortaklığı: Katar envanterinde yer alan Bayraktar TB2 SİHA’lar ve zırhlı araçların yanı sıra; ASELSAN ve Barzan Holding ortaklığında kurulan BARQ şirketi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (SARP) ve elektro-optik cihazların montaj ve üretimini Katar'da gerçekleştiriyor.
  • Pakistan ile Denizde 'MİLGEM' Gücü: ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi kapsamında 4 geminin inşası başarıyla tamamlandı. Proje sayesinde Karaçi Tersanesi’nin altyapısı modernize edilerek teknoloji transferi sağlandı.
  • Endonezya ile Ortak Tank Projesi: Türkiye (FNSS) ve Endonezya (PT Pindad) ortak tasarımıyla geliştirilen KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Teknoloji transferi modeliyle tankların üretimi Endonezya’da sürdürülüyor.

Doha’da imzalanacak yeni mutabakat zaptı, Türkiye'nin platform satışının ötesinde "birlikte çalışabilirlik ve ortak üretim" vizyonunu küresel ölçekte bir üst aşamaya taşıyacak. (ANKA)

Etiketler: Türkiye, Katar, Pakistan, Endonezya Anlaşması, Savunma sanayii, Savunma sanayii ihracatı, Savunma diplomasisi, Teknoloji transferi, Ortak üretim
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