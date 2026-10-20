İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı İsrail tarafından 6 ay daha uzatıldı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını 6 ay daha uzattı.

Mescid-i Aksa bizimdir

Mescid-i Aksa, yalnızca Müslümanlara ait! - İsrail’in Kudüs üzerinde egemenlik hakkı yok! İsrail polisi, Ağustos 2024'ten bu yana İkrime Sabri'ye getirdiği yasağı yineledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Şeyh İkrime Sabri'nin avukatına, kendisi hakkında verilen 6 ay süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının uzatıldığını iletti. Daha önce hakkında çıkarılan Aksa'ya giriş yasağı bu ay sona erecek olan Sabri'nin 19 Nisan'a kadar girişinin tekrar yasaklandığı aktarıldı. İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. AA

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