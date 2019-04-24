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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

YSK’nın KHK çelişkisi

24 Nisan 2019, Çarşamba 22:52
31 Mart yerel seçiminin ardından dikkatlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK), olağanüstü hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ler konusunda alınan kararlara ilişkin tartışmalar büyüyor.

YSK, AKP’nin KHK’lıların seçmen olamayacağı yönündeki itirazını değerlendirirken, bu itirazın Anayasa’daki ‘seçme hakkının’ ihlâli olacağı görüşünden hareket etti ve itirazı reddetti. Ancak YSK, 31 Mart seçimini kazanan KHK’lı belediye başkanlarının ‘kamu hizmeti’nde bulunamayacağı gerekçesiyle mazbata alamayacağını’ öngören bir önceki kararıyla büyük eleştiri toplamaya devam ediyor. YSK’nın KHK’lıların seçme ve seçilme hakkıyla ilgili kararlarında ‘çelişkiye düştüğünü’ belirten hukukçular, “KHK’lılar seçmen olabileceği gibi belediye başkanı da olur. Yasaların gereği budur. KHK’lı belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesi hukukun gereğidir” görüşünde birleşiyor.

Seçilme hakları ellerinden alındı

Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu “YSK’nın büyük çelişki yaşadığını ve hukukun üstünlüğünü uygulamakta büyük sıkıntıya düştüğünü” söyleyen hukukçuların başında geliyor. Eminağaoğlu, ‘nasıl bir çelişki’ olduğu konusunda DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, “KHK’lılara mazbata vermemek büyük yanlıştır” diyor. Eminağaoğlu, YSK’nın ortada hiçbir yasa maddesi yokken KHK’lı belediye başkanlarının mazbatalarını almalarını engellediğini belirtiyor. Eminağaoğlu, “YSK, KHK’lıların seçmen olma, oy kullanma hakkını teslim ederken, seçilme haklarını ellerinden almış ve hukuksuzluk yapmıştır. Çelişki budur. YSK’nın bu çelişkiden acilen kurtulması gerekmektedir” değerlendirmesi yapıyor.

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YSK da hukukun dışına çıkmaz

Konferansın açılış konuşmasını yapan Malkoç, KDK’nin, hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan hakları ve temel özgürlükler konsunda çok hassas bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “31 Mart’ta yerel seçimler yapıldı, o tartışılır bu tartışılır, ama geçmişte hem siyasetle uğraştım hem de Yüksek Seçim Kurulunda 2 yıl görev yaptım. Bir ülkeyi güçlü kılan, o ülkenin iyi yetişmiş, vasıflı, ahlaklı, düzgün çalışan insanlarıdır ve bu insanların oluşturduğu o ülkenin kurumlarıdır. Seçimler konusunda YSK değil Türkiye’de, dünyaya örnek olacak bir kurumdur, o açıdan YSK’ye herkes güvensin, hukuk gereğini yapar, YSK de hukukun dışına çıkmaz. Biraz süre aldı, ama önümüzdeki günlerde de bunun yansımasını göreceğiz” diye konuştu. Ankara - aa

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İlçe seçim kurullarına 5 gün süre verildi 

Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP’nin İstanbul’daki yerel seçime dair itirazları hakkında verdiği ara karar metnine ulaşıldı. Metinde YSK’nın ilçe seçim kurullarına iddiaları araştırıp tutanakla bildirmeleri için 5 gün verdiği görülüyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Karar metninde ilçe seçim kurullarının; Bin 229 ölen kişi, 10 bin 290 ceza infaz kurumlarında tutulu ve taksirli suçlardan hükümlü, 5 bin 287 kasıtlı suçlardan hükümlünün yerine oy kullanıp kullanılmadığının tutanakla tespit edilerek YSK’ya gönderilmesi talep ediliyor. YSK ayrıca; 2 bin 732 kısıtlı seçmen, 236 yerleşim yeri cezaevi olarak görünen tutuklu ve hükümlü, 21.358 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı seçmenin oy kullanıp kullanılmadığının da ilçe seçim kurulları tarafından tutanakla tesbit edilip gönderilmesini istedi. Sandık kurul başkan ve üyelerinin nasıl seçildiği bildirilecek. 

Etiketler: ysk, khk
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