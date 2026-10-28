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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail seçimlerinde gözler "Çift zarflı" oylarda

28 Ekim 2026, Çarşamba 11:10
İsrail'de oyların yüzde 51,5'inin sayılmasıyla ilk sonuçlar netleşti: Netanyahu bloku 55, rakibi Eisenkot bloku ise 49 sandalyede kalarak hükümet kurmak için gereken 61 koltukluk çoğunluğa ulaşamadı. Seçimin kaderini henüz sayılmayan kritik şehirler ve 15 sandalyeye yön verebilecek 650 bin "çift zarflı" asker oyu belirleyecek.

İsrail’de gözler dün gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından oy sayım işlemlerine çevrildi. Sandıkların yarısından fazlası açılırken, hiçbir siyasi blok 120 sandalyeli Knesset’te hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail merkezli Ynet'in aktardığı ve oyların yüzde 51,5'inin sayıldığı ilk resmi verilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok mecliste çoğunluğu elde etmekte zorlanıyor. İşte seçim yarışında son durum ve partilerin sandalye projeksiyonları:

İki ana blok da çoğunluktan uzak

Televizyonların ilk sandık çıkış anketleri Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki bloku az farkla önde gösterse de, resmi oyların sayılmasıyla birlikte ibre yeniden Netanyahu lehine döndü. Ancak mevcut tabloda iki ittifak da tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamıyor:

  • Netanyahu Bloku: 55 sandalye (Sabah saatlerinde 56 olan sandalye sayısı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Otzma Yehudit partisinin bir koltuk kaybetmesiyle 55'e geriledi).
  • Eisenkot Bloku: 49 sandalye.
  • Arap Partileri: 16 sandalye (Ortak Liste'nin sandalye sayısını 12'ye çıkarmasıyla Arap partilerinin toplam gücü yükselişe geçti).

Likud meclisin en büyük partisi

Mevcut projeksiyonlara göre Netanyahu'nun partisi Likud, 27 milletvekiliyle Knesset'teki en büyük parti konumunu koruyor. Meclise girmesi öngörülen diğer partilerin sandalye dağılımı ise şöyle şekilleniyor:

  • Yashar (Gadi Eisenkot): 21 sandalye
  • Beyachad (Naftali Bennett): 11 sandalye
  • Demokratlar / Birleşik Tevrat Yahudiliği: 9'ar sandalye
  • Yisrael Beytenu (Avigdor Lieberman): 8 sandalye
  • Şas: 7 sandalye
  • Otzma Yehudit / Dini Siyonizm-Zehut: 6'şar sandalye
  • Ra'am: 4 sandalye

Sonuçlar her an değişebilir: Gözler "Çift zarflı" oylarda

Analistler, ülke genelindeki sayım dağılımının henüz dengeli olmadığını ve tablonun değişebileceğini belirtiyor. Sabah saatleri itibarıyla Kfar Saba, Ra'anana, Rahat, Sakhnin ve Kafr Qasim gibi kritik şehirlerde henüz hiçbir sandık açılmadı.

Öte yandan seçimin kaderini belirleyecek en önemli etken "çift zarflı" oylar olacak. Askerler, yedek askerler, diplomatlar, hastalar ve yerinden edilmiş seçmenlerin kullandığı yaklaşık 600 bin ila 650 bin arasındaki oy ayrı bir doğrulama sürecinden geçirilecek. Meclisteki yaklaşık 15 sandalyeye denk gelen bu oyların sayımının cuma gününe kadar sürebileceği ifade ediliyor. (ANKA)

Etiketler: İsrail seçimleri, Netanyahu Bloku, Eisenkot Bloku, Arap Partileri
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