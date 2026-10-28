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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu kaybetti, Filistinli partiler kilit konumda!

28 Ekim 2026, Çarşamba 10:36
İsrail'de yapılan genel seçimlerin ardından açıklanan ilk sandık çıkış anketleri, ülkede büyük bir siyasi belirsizliği ortaya koydu. Ne Netanyahu liderliğindeki iktidar ne de muhalefet blokunun hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı seçimde, toplam 18 milletvekili çıkaran Filistinli partiler koalisyonun kilit taşı oldu.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen kritik genel seçimlerin ardından sandık çıkış anketleri açıklandı. Devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan verilere göre, hiçbir siyasi blok 120 sandalyeli Meclis'te (Knesset) hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamadı. Seçim sonuçları ülkede büyük bir siyasi belirsizliğe işaret ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler koalisyon hesaplarında "kilit" konumuna yükseldi.

Likud kan kaybetti, Yashar ikinci sırada

Anket sonuçlarına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, mevcut Meclisteki 32 sandalyesinden 25 sandalyeye gerilemesine rağmen sandıktan birinci çıkmayı başardı.

Siyaset sahnesine ilk kez adım atan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ise büyük bir sürpriz yaparak 21 milletvekiliyle seçimin ikincisi oldu.

Meclisteki Yeni Sandalye Dağılımı

Sandık çıkış anketlerine göre partilerin kazandığı milletvekili sayıları şu şekilde şekillendi:

  • Likud Partisi (Netanyahu): 25
  • Yashar Partisi (Gadi Eisenkot): 21
  • Beyahad Partisi (Bennett & Lapid): 13
  • Ortak Liste (Filistinli Blok): 11
  • Demokrat Parti (Yair Golan): 10
  • İsrail Evimiz Partisi (Liberman): 8
  • Raam Partisi (Filistinli Blok): 7
  • Yahudi Gücü Partisi: 7
  • Şas: 6
  • Birleşik Tevrat Yahudiliği: 6
  • Dini Siyonizm Partisi: 6

Dengeleri değiştiren güç: Filistinli partiler

Seçimin en dikkat çeken sonucu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden oluşumlardan geldi. Ortak Liste’nin 11, Raam Partisinin ise 7 milletvekili çıkarması bekleniyor. Toplamda 18 sandalyeye ulaşan Filistinli partiler, hem sağ blokun hem de merkez-sol muhalefetin hükümet senaryolarında belirleyici ve kilit bir rol üstlendi.

İsrail'i bekleyen 3 kritik seçenek

Siyasi analistlere göre, mevcut tablonun ardından İsrail siyasetinin önünde üç temel yol haritası bulunuyor:

  1. Eisenkot Liderliğinde Azınlık Hükümeti: Gadi Eisenkot'un dışarıdan destekli bir azınlık kabinesi kurmayı denemesi.
  2. Geniş Tabanlı Ulusal Birlik Hükümeti: Netanyahu ve Eisenkot'un "dönüşümlü başbakanlık" formülü üzerinde anlaşarak dev bir koalisyon oluşturması.
  3. Yeniden Erken Seçim: Koalisyon görüşmelerinin tıkanması durumunda ülkenin tekrar sandık başına gitmesi.

Süreç nasıl işleyecek?

Kesin sonuçların ilan edilmesinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma ihtimali en yüksek olan ismi resmen görevlendirecek. Görevlendirilen başbakan adayına kabineyi kurması için 28 günlük bir yasal süre tanınacak. Bu süre ihtiyaç halinde 14 gün daha uzatılabilecek. Eğer bu süre zarfında da hükümet güvenoyu alamazsa, anayasal süreçler gereği İsrail'de yeniden erken seçim seçeneği masaya gelecek. (ANKA)

Etiketler: İsrail seçim sonuçları, İsrail genel seçimi, Netanyahu seçim, İsrail sandık çıkış anketleri
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