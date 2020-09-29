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29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Yunanistan Başbakanı: Şimdi sıra diplomaside

29 Eylül 2020, Salı 14:13
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye ile istikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Girit Adası'ndaki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından konuşan Miçotakis, Pompeo ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin bölgede kendilerine karşı "tahriklerde bulunduğunu" öne sürdü.

Doğu Akdeniz'in uluslararası istikrar için kilit önemde olduğunu kaydeden Miçotakis, "İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi eski düşmanlar dost olurken Akdeniz'de düşmanlık dalgaları yükselemez. (Türkiye ile) İstikşafi görüşmelerin yakında başlamasını umuyoruz. Şimdi sıra diplomaside." ifadesini kullandı.

Miçotakis, NATO üyesi iki ülke arasındaki "gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığı" konusunda Pompeo ile hemfikir olduklarına dikkati çekerek, anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası hukukun belirleyici olması gerektiğini dile getirdi.

Atina ve Washington arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde Yunanistan'a ait 84 F-16 uçağının modernizasyonunu görüştüklerini aktaran Miçotakis, Yunan tersanelerinde iki ülkenin denizcilik alanında ortak yatırımlarının da gündemde olduğunu vurguladı.

Pompeo ise Yunanistan'ı bölgede "bir istikrar kapısı olarak gördüklerini" söyleyerek, ABD'nin donanma üssü gemisi Hershey Woody Williams'ın Girit'te bulunduğunu anımsattı.

Yunanistan ile stratejik iş birliğinin kendileri için önemini belirten Pompeo, "Çünkü Rusya, Libya'da olduğu gibi bölgedeki dengeleri bozuyor." dedi.

Pompeo, NATO çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan teknik görüşmeleri desteklediklerinin altını çizerek, ittifak bünyesindeki bu diyaloğun devam etmesinden yana olduklarını vurguladı.

AA

Etiketler: Yunanistan Başbakanı, diplomasi
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