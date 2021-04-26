Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 250 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi Denizköy açıklarında 3 lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi. Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 86 sığınmacı karaya çıkarıldı. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince geri itilen lastik bottaki 23 sığınmacı ise Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında aynı unsurlarca, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 sığınmacıyı da karaya çıkardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 137 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 44 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı. Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı. Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 61 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi. Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu. Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris açıklarındaki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 8 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. AA

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