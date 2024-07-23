Yurt dışı harcına tepki

Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Ünsal, yurt dışı çıkış harcının 150 TL’den 500 TL’ye yükseltilmesine tepki gösterdi.

Ünsal, 2022 yılından beri sadece iki yıl içinde yurtdışı çıkış harcının 10 kat artırıldığını vurgulayarak seyahat özgürlüğüne orantısız bir müdahale olduğunu belirtti. Ünsal, yurtdışı çıkış harcının dolaylı bir vergi olduğunu ve bu artışın yasa teklifinin özüyle çeliştiğine dikkat çekti. Cumhuriyet’in haberine göre Hukukçu Gönenç Gürkaynak ise yurt dışı harcının yasal olmadığını belirtti. Gürkaynak şu ifadelere yer verdi: “Bunun bir harç olmadığı, bir vergi olduğu ve o verginin de Anayasa’nın 23. maddesine doğrudan aykırı olduğu kanaatindeyim. Devletin bunun adını harç koymuş olması, o kamusal talebin hukuki niteliğini değiştirmez. Yurt dışına çıkmak isteyen bir Türk vatandaşının bu tutarı ödeyerek doğrudan yurt dışına çıkışı ile ilgili olarak elde ettiği belirli bir kamu hizmeti yoktur. Tüm vatandaşlara vergi salıp bu verginin anında ödenmemesi halinde yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, Anayasa’nın 23. maddesinde ifadesini bulan seyahat özgürlüğünü, gerekçesiz, orantısız ve hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde kısıtlar.”

Haber Merkezi