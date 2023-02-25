Yusuf Kerim: Hayat ne zormuş...

Annesi hapiste olan kanser hastası Yusuf Kerim’in babası Süleyman Sayın, oğlunun “Baba bu hayat benim için ne kadar zor bir hayatmış” dediğini söyledi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Yusuf Kerim 6 yaşında Ewing Sarkom kanser türüne yakalandı. Annesi Gülten Sayın, hakkında terör örgütüne üyelik iddiasıyla verilen cezasının Yargıtay’da onanması üzerine hapishaneye girdi. Baba Süleyman Sayın Yeni Asya’ya konuştu. Yusuf Kerim’in moralinin iyi olmadığına dikkat çeken Sayın “Ağrıların şiddeti artmaya başladığı zaman ‘Baba bu hayat benim için ne kadar zor bir hayatmış’ diyor. ‘Keşke ölseydim bu ağrılardan belki kurtulurdum.’ diye söylediği de olmuş. Elimizden geldiği kadar moral vermeye çalışıyoruz, ama bir tarafı hep eksik kalıyor. O da annesinin yanında olmamasından kaynaklanıyor. Annesi geldiği zaman beraber vakit geçirdiklerinde Yusuf Kerim için güzel oluyor. Eğer geleceklerinden birkaç gün önce haberimiz varsa moral olsun diye annesinin geleceğini söylüyoruz. Gelmedilerse, gelene kadar her akşam ‘Hani gelecekti, daha gelmediler mi?’ diye soruyor. Annesinin geldiği gün iyi oluyor. Gittiği zaman ona alışmaya çalışıyor. Gittiğinde tekrar gelecek, şu anda hastalığını biraz iyileştirip gönderiyorlar sonra yine gelecek diye avutmaya çalışıyoruz ya da yatırıyoruz, annesi o şekilde gidiyor” dedi

ADIM ATILMADI

Sayın, Anne Gülten Sayın’ın aldığı ceza ile ilgili “Annesi 22 Aralık 2022’den beri içerde. İçerden çıkabilmesi için ya da infazın ertelenebilmesi için yasalar buna izin vermiyor diyorlar. Ben ne diyeceğimi açıkçası artık bilemiyorum. İzlediğim ve dinlediğim kadarıyla eğer isterlerse bir hafta içerisinde çıkarabiliyorlarmış ama hiçbir adım atılmadı. Allah bu hastalığı düşmanın bile başına vermesin. Gerçekten zor bir süreç. Hastalıkla uğraşması zor. Yatan kişi için daha zor. Ne olacak en azından hayatının geri kalan kısmını annesinin yanında geçirse? Gerekirse elektronik kelepçe de takılabilir. Gidebileceğimiz bir yerimiz yok zaten, hastanedeyiz. Annesini bıraksanız, elektronik kelepçe verseniz oğlunun başında dursa ne olacak, ne eksilecek? Hastalık öldürücü bir hastalık, yani kurtuluşun zor olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine Yusuf Kerim bir de anne hasretiyle yanıp tutuşuyor. Yusuf Kerim’e annesini bile fazla görüyorlar” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUN HİÇBİR SUÇU YOK

Sayın “Vicdan sahiplerine sesleniyorum. Siz kendinizi bizim yerimize koyun eğer bu durumdan memnunsanız varsın öyle olmaya devam etsin ama sizin de çoluk çocuğunuz var. Bu hastalığı yaşayan insanlara da sorabilirsiniz çok zor bir süreç. Üstüne bir de anne hasretini ekliyorsunuz. Yazıktır günahtır. Çocuğun hiçbir suçu yok. Annesinin de hiçbir suçu yok. Daha önceleri legal olan şeyler şu anda illegal kabul edilerek cezalandırılıyor. Bakıldığı zaman suç teşkil eden hiçbir durumu yok. Biz artık ondan da vazgeçtik. Bu hastalık sürecinde annesi çocuğun yanında olsa ne olacak? Ne eksilecek sizden? Çocuğu bu şekilde cezalandırarak elinize ne geçecek? Ben artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu olanları söylüyoruz, duyarlı olan insanlar ellerinden geleni yapıyorlar, ama o cenahtan tek bir açıklama yok. Arayıp geçmiş olsun diyen yok. Hiçbir açıklama yapan yok. Hiçbir adım atan da yok” dedi.