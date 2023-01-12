Yusuf Kerim için Meclis'te çağrı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kanser tedavisi gören Yusuf Kerim’in en kısa zamanda annesine kavuşmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

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6 yaşındaki Yusuf Kerim annesine kavuşsun

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Karaduman, “Yusuf Kerim 6 yaşında bir yavrumuz ve kanser tedavisi görüyor. Annesinin ilgi ve şefkatine ihtiyaç duyduğu bu en kritik zamanda annesi cezaevinde, kendisiyse hastanede tedavi altındadır. Yusuf Kerim’in hastalığının daha fazla ilerlememesi ve inşallah en kısa zamanda iyileşebilmesi için annesine kavuşması sağlamalıdır” dedi.

Annenin cezası ertelenmesi gerektiğini ifade eden Karaduman şunları söyledi: “Zira her ne suretle olursa olsun 6 yaşındaki masum bir çocuğun cezalandırılması asla kabul edilemez. Şunu unutmayalım ki kerim devlet anlayışımızın temelinde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ve esası vardır. İnsanlığın, adaletin ve kerim devlet anlayışının gereği Yusuf Kerim’i annesine kavuşturmak olmalıdır. ‘Ben annemi istiyorum’ diyen Yusuf Kerim’in bu çağrılarına daha fazla kulak tıkamayalım.”

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