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19 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Yüzde 24, devlet yardımıyla geçiniyor

19 Temmuz 2022, Salı 01:47
Murat Gezici, ekonomik krizin yurttaş ile hükümet arasındaki duygusal bağı kopardığını belirtirken, “İktidar, mutfaktan geçecek. Bugün halkın yüzde 24’ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bu, halkın fakirleştiğinin göstergesidir” dedi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yaptıkları anketlerin sonuçlarını değerlendirdi. Yurttaşın karar verme sürecini etkileyen en önemli etkenin ekonomik kriz olduğuna dikkat çeken Gezici, ekonomik krizin yurttaş ile hükümet arasındaki duygusal bağı kopardığını söyledi. 

Cumhuriyet’in haberine göre Gezici, Yurttaşın ekonomik söylemlerde muhalefete kulak vermeye başladığına vurgu yaparken, “Halka ‘Ekonomiyi kim düzeltir’ diye sorduğumuzda yüzde 44.8’i ‘Millet İttifakı’, yüzde 40.3’ü ‘Cumhur İttifak’ı diyor. Yüzde 14.9’u ise ‘Kararsızım’ yanıtını veriyor. Kararsızlar genç seçmenler. Halka ‘Ülkenin en önemli sorunu nedir’ diye sorduğumuzda yüzde 74’ü ‘Ekonomi diyor. Toplumun yüzde 76’sı ise Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor.”

‘İKTİDAR, MÜCADELEYİ HALKA BIRAKTI’

Gezici, “İktidar, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ diyerek ekonomiyle ilgili esas sorumluluğu ve mücadeleyi halka bıraktı. Halktan beklediği tasarrufa dair kendisi hiçbir adım atmadı. Harcamalardan vazgeçmedi. Bugün toplumun büyük bölümü, hükümeti halktan kopuk bir şekilde kendi sırça köşkünde yaşayan bir zümre olarak görüyor” dedi.

4 KAT ARTTI

Devlet yardımıyla geçinen ailelerin sayısının 20 yılda dört kat arttığına dikkat çeken Gezici, “İktidar, mutfaktan geçecek. Bugün halkın yüzde 24’ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bu, halkın fakirleştiğinin göstergesidir. Seçimlerin sonucunu öfkeli, hayal kırıklığı yaşamış, karamsar ve umutsuz seçmen belirleyecek.” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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