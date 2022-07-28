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29 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Yüzde 57.4: Başkanlığa hayır

28 Temmuz 2022, Perşembe
BUPAR’ın, 20-30 Haziran arasında, 2 bin 986 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan ankette “Başkanlık sistemi ülke için faydalı oldu mu” sorusuna katılımcıların yüzde 57.4’ü “Hayır zararı oldu”, “Evet, faydalı oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca 19.3’te kaldı.

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yurttaşların nabzını tuttu. Ankette katılımcılara yaşam pahalılığı ve siyasi tercihleri soruldu. BUPAR, 20-30 Haziran arasında, 2 bin 986 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı ankette vatandaşlara sorulan “Başkanlık sistemi ülke için faydalı oldu mu” sorusuna katılımcıların yüzde 57.4’ü “Hayır zararı oldu”, “Evet, faydalı oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca 19.3 oldu. Ankette katılımcılara ilk olarak “Son altı aydaki ekonomik durumunuzu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır” sorusu yöneltildi.

artıgerçek’in haberine göre, yapılan anketin sonuçları şöyle: Katılımcılar verdiği cevaplarda, “Borçlandım, eski birikimlerimi harcadım” diyenlerin oranı yüzde 57.8, “Gelirim giderlerimi ancak karşıladı” diyenlerin oranı yüzde 16.6, “Ailemden yardım aldım” diyenlerin oranı yüzde 14.6, “Tasarruf yapabildim” diyenlerin oranı yüzde 6.1, cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 4.9 oldu. Ankette katılımcılara “Genel olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz” sorusu da soruldu. Buna göre “Hayır” cevabını verenler yüzde 67.4 olarak açıklandı. Mutluluk sorusuna “Evet” cevabını verenler ise yalnızca yüzde 28.4’te kaldı. Cevap vermek istemeyenlerin oranı ise 4.2 olarak ölçüldü.

SEÇMEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI

Anket kapsamında yurttaşlara sorulan “Başkanlık sistemi ülke için faydalı oldu mu” sorusuna katılımcıların yüzde 57.4’ü “Hayır zararı oldu” dedi. “Bir şey fark etmedi” diyenlerin oranı yüzde 20.2, “Evet, faydalı oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca 19.3 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 3.1 oranında açıklandı. Ankette vatandaşlara sorulan “Haziran 2023’te yapılacak milletvekili seçimlerinde hangi ittifak daha fazla oy alır” sorusuna çarpıcı yanıtlar geldi. Buna göre “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 48.8, “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 35.5, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.

Haber Merkezi

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