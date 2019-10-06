"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Yüzde 70: ÖNCE ADALET

06 Ekim 2019, Pazar
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Hayal ettiğiniz Türkiye nasıl bir yer? sorusuna ilk sırada adalet, huzur, saygı vs. gibi soyut cevaplar var. Yüzde 70’i adalet diyor” dedi.

Gazeteci Nilay Örnek’in “Nasıl Olunur” adlı podcast programında konuk olan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Program esnasında Türkiye toplumunun yüzde 50’sinin tedirgin, gelecek korkusu olduğuna dikkat çeken Ağırdır, şöyle dedi: “Ülkenin yüzde 50’si gelecek güvencesi arıyor. Hayal ettiğiniz Türkiye nasıl bir yer? Sorusuna ilk sırada adalet, huzur, saygı vs. gibi soyut cevaplar var. Yüzde 70’i adalet demiş, yüzde 40 huzur diyen olmuş. Türkiye nasıl bir şey benzesin diye sorduğumuzda ülkenin yüzde 65’i bir Batı ve Avrupa ülkesi söylüyor. Bir medeniyet tercihi söz konusu.”

Siyasetle ortak ufku kaybettik 

Türkiye’nin asıl meselesinin ortak geleceği inşa etmek olduğunu söyleyen Ağırdır, “Siyaset marifetiyle ortak ufku kaybettik. Bütün bu hikayelerin bir siyasî okuması var ama herkesi ıskaladı başka bir şey var; yaşadığımız bir çağ değişimi, üretim biçiminin değişikliği. Bütün hayatın, örgütlenmenin, hukukun, devletin, siyasetin her şeyin değişmekte olduğu bir zaman aralığı bu. Bu döneme küresel ara buzul dönem diyorum. Türkiye markasının altında alt markalar olarak sorunlarımız var. 60 yılda bir yeni anayasa konuşuyor, laiklik tartışması yapıyoruz. Çözmeden devam ediyoruz. Her biri marka haline gelmiş sorunlar, her gün gündelik hayatın bütün hücrelerine sirayet ederek artık toplumun kendi iç gerilimi haline dönüşüyor. Dolayısıyla ortak ufku kaybetmek problemimiz var. O nedenle her şeyden önce bugün Türkiye’nin asıl meselesi bir arada yaşamak. Yeniden bir arada yaşamayı inşa etmek, yani ortak hukuku, ortak geleceği inşaat etmek gibi bir mesele var. Ve bunu ne yazık ki siyaset dışında bir yolla yapamayız. Ama şu anda da var olan siyasî aktörler içinde de onu yapmaya talip kimse yok. Aksine hepsi var olan gerilimden besleniyorlar” ifadelerini kullandı.

Hukuk hepimize lâzım

Ülkenin belli bir kesiminin hayatın dışına çıktığını belirten Ağırdır, “Yaptıkları her işlemlerinde engeller var. Ülkenin haline müdahil olmaya çabaladıklarında hain damgası ya da tutuklanmalara kadar giden uygulamalarla karşı karşıyalar ve korkuları dolayısıyla giderek toplumdan da koptular. Sokaktaki herkesi kendimize düşman görmeye başladık. Bu yerel seçimler yoluyla bütün bu hayatın gidişine müdahale imkânı olabildiğini ve yeniden bu topluma güvenmememiz gerektiğini gösterdi. Türkiye toplumunun duygu hali korku yerine tedirgin demem de buradan kaynaklanıyor. Yoksa seçimden önce sorsaydın, korku derdim. Hâlbuki bugün korku birazcık törpülendi. Seçim yoluyla bir şey olabiliyor diyerek şimdi bir bekleyiş var. Aynı şey Ak Parti oy verenlerde de var. Çünkü o insanlar da gördüler ki bütün süreçlerde hukuk hepimize lâzım. Günah korkusu yetmiyor bazı şeylere. Sadece ahlâkî referanslar değil, hukukun üstünlüğüne inanç gibi siyasetin de denetlenmesi gerektiği gerçeklerle herkes karşılaştıkça giderek aslında ortak noktalarımız olduğunu görüyoruz. Umut verecek çok kıpırtı var, ama henüz ülkede bu yolda bir ortak ufuk olmadığı için var olan siyasetçiler de o ortak ufuk konusunda bir çaba değil, kendi kimlikleri üzerinden tanımlı bir ufuk tarif ettikleri için henüz o ortak noktaya gelmedik.” 

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER

Etiketler: adalet, hak, hukuk, KONDA
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    📷

    Karikatürler

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET

    Fransa'da sarı yelekliler 47. haftada da sokaklardaydı

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Hindistan ile Bangladeş'ten 'Arakan mutabakatı' açıklaması

    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    Şanlıurfa'daki kazadan acı haber!

    Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 326'ya yükseldi

    İran: Uzaya astronot göndereceğiz

    Hong Kong'ta tüm metro ve tren seferleri askıya alındı

    Bab ve Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları

    Kılıçdaroğlu'ndan 'dokunulmazlık' çıkışı

    Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

    Şehit asker Erhan Gürbüz dualarla uğurlandı

    İşgalle gelen kaos bitmeli

    Enflasyonun düşüşünü vatandaş anlamadı

    Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

    Suudi Arabistan ve Filistin Milli takımları Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

    Suriye Demokratik Güçleri'nden açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak ve ibret dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Acı gerçekler
    Genel

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Lahana… Bu ne? Perhiz turşusu!
    Genel

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET
    Genel

    Manisa’da Yeni Asya Neşriyat rüzgârı
    Mehmet KARA

    CHS’de tamamı üzerinde kafa yorulmalı
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın “eşref-i mahlûkat” ünvanı almasının sırrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.