Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP iktidarı döneminde kazananların zenginler olduğunu belirterek, “AK Parti’nin israf düzeninde, elbette ki, çiftçi kaybeder, esnaf kaybeder, memur kaybeder. Orta ve dar gelirliler kaybeder” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Akşener, AKP iktidara geldiğinde 1,1 lira olan mazot fiyatının, 6,60 liraya çıkarak altı kat arttığını, 237 lira olan bir ton gübre fiyatının 3 bin 300 liraya çıkarak 14 kat arttığını, bir ton yem fiyatının 784 lirayken, 5 kat artarak 4 bin liraya çıktığını aktardı. Akşener, iktidarın çiftçinin durumunu merak etmediğini savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, 17 yıldır geleceği planlayamayan vizyonsuz bir iktidar tarafından yönetilmesidir. İlk dönemlerinde yaptıkları birkaç iyi işi de tüketip, ülkenin kaderini getirip ucube bir sisteme bağladılar. Bu sistem yüzünden ülkemizi düşürdükleri çukurdan çıkarmaları imkânsız. Çiftçiyi hiçbir zaman dikkate almadılar. Tarımı geliştirmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Avrupa’nın en geniş tarım alanlarına sahip Türkiye’yi, tarımda ithalata muhtaç bir ülke haline getirdiler. Tarımda ithalata muhtaç, ekonomide yabancının parasına muhtaç, dış politikada Trump’a muhtaç, akılda da damada muhtaç bir Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizi getirdiği nokta işte bu. Son 10 yılda çiftçi sayısı yüzde 38’e düştü. 400 binden fazla insanımız, toprak işlemeyi bıraktı. 2002’den bu yana tarım alanlarımızın yüzde 12’sini yitirdik. Tarımsal üretimde dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Hollanda kadar tarım alanını kaybettik.”

1 milyon aile çiftçiliği bıraktı

Akşener, şunları söyledi: “Tarımda, tarımsal endüstride, AK Parti’nin el attığı her şey zarar ediyor. Şeker fabrikaları ve ÇAYKUR, 2 yıl önce Varlık Fonu’na devredildi. O gün bugündür zarar açıklıyor. İşlerine gelen rakamları söyleyip, çiftçimizin aklıyla alay ediyorlar. Tarımsal üretimin arttığı yerde, 1 milyon aile çiftçiliği bırakmış. Çiftçimiz haklı olarak soruyor; “Bize bu kadar yük vurulduysa, biz kazanmadıysak, kim kazandı?” diyor. Ben söyleyeyim: 2003 yılı başında 1 milyon dolarlık hazine kâğıdı alan bir yatırımcı, bu kâğıdı ortalama 5 yıl içinde satıp tekrar dövize döndüğünde, 1 milyon doları, oluyor 3 milyon dolar. Parasını üçe katlıyor. Yani kim kazanıyor; faiz kazanıyor, rant kazanıyor. Bu yıl da en yüksek kurumlar vergisini bankalar ödedi. Kim kazandı: Faiz kazandı, rant kazandı. 500 büyük firmanın, brüt kârının yüzde 85’ini finansman giderleri oluşturuyor. Para kime gidiyor? Faize gidiyor, ranta gidiyor. Kazananlar belli; Yolcu garantili Havalimanını yapanlar kazandı. Geçiş garantili yolları, köprüleri yapanlar kazandı. Sözleşmeleri saklanan, hasta garantili Şehir Hastanelerini yapanlar kazandı. Satamadığı iş merkezini bakanlıklara kiraya verenler kazandı. Bu kadar kolay ve çok kazananların olduğu, AK Parti’nin israf düzeninde, elbette ki, çiftçi kaybeder, esnaf kaybeder, memur kaybeder. Orta ve dar gelirliler kaybeder. Sanayide üretenler kaybeder.”