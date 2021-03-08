Zerre kadar hukuk kalmadı

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sunduğu Bi’Karar Ver’de haftanın ilk konuğu HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu.

Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan Gergerlioğlu, “Hak ihlâllerini gündeme getirdiğim için cezalandırılıyorum” dedi. Gergerlioğlu, “Haksız hukuksuz bir kararla karşılaştık. Zerre kadar hukuk varsa ülkede istinafta bozulur demiştim. Yokmuş ki onaylandı. Yargıtay’da belki dedik orada da onaylandı. Her an Meclis’te okunabilir, vekilliğim düşürülebilir ve cezaevine girebilirim. Ama AYM’ye başvurumu yaptım. Sayın Berberoğlu da oradan dönmüştü. Tekrar Meclis’e geri gelmişti. Benim için de öyle olmalı. Çok acele edilmemeli. Çözüm süreci öncesinde dışlanıyorduk. Süreç başlayınca ‘aa ne güzel şeyler söylüyorsunuz’ dediler. Bitince de ‘ne kötü şeyler söylüyorsunuz’ dediler. Savcı, şiddet övgüsü olmayan bir haber paylaşımım nedeniyle ceza istedi. Barış istediğimiz için doktorluktan olduk. Şimdi de milletvekilliğinden olabilirim” dedi.