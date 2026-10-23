Zonguldak maden ocağında grizu patlaması: 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Gürlek, patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın öldüğü belirlendi. Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Gelik beldesinde özel bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması meydana geldiğini söyledi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, ardından grizu patlamasının meydana geldiği maden ocağına giderek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Hastane önünde fenalık geçiren madencilerin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir.”

Ölen işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilere de acil şifalar dileyen Gürlek, "Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin." açıklamasında bulundu.

Maden kazasına ilişkin heyet oluşturuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen kazada 3 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kazadan etkilenen 8 madencimizin tamamına ulaşılmış, 5 madencimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Tedavisi devam eden madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır.”

İçişleri Bakanı Çiftçi: Süreci yakından takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Bakan Memişoğlu: Ekiplerimiz tüm imkanlarıyla teyakkuz halinde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ölen vatandaşların sayısının 3'e yükseldiğini, yaralanan bir vatandaşın durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen olayla ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3'e yükselmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan 5 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiğini belirten Memişoğlu, "Yaralanan bir vatandaşımızın durumu ağırdır. Ekiplerimiz tüm imkanlarıyla teyakkuz halindedir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.