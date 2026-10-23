İktidar kanunu uygulamıyor: Bu, çiftçinin bütçesi değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2027 yılı bütçesinde tarımsal destekler için öngörülen 235 milyar liranın yetersiz olduğunu belirterek, Tarım Kanunu’na göre çiftçilere ödenmesi gereken desteklerin karşılanmadığını savundu.

Sarıbal, 2007’den itibaren çiftçilere ödenmesi gereken destek tutarının 3 trilyon 862 milyar lira, yapılan ödemelerin ise 921 milyar 407 milyon lira olduğunu ifade etti. Aradaki farkın 2 trilyon 941 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Sarıbal, “Bir iktidar çıkardığı kanuna uymazsa kim uyacak? Bu bütçe halkın bütçesi değildir. Ülkenin bütçesi değildir. Çiftçinin bütçesi değildir” dedi. Ankara - Anka

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