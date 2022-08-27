Risale-i Nur kampanyalarımız

Üstadımız size hususî selâm ediyor. Dedi ki: “Tahsin’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar faide verdi, fütuhat yaptı.” (Emirdağ Lahikası)

İzmir Medrese-i Yusufiye Ekibi olarak, iki, üç ay önce “Maddi imkanı olmayanlara Risale-i Nur’un temel eserlerini gönderiyoruz” kampanyamız çok ilgi gördü. Bizden talepte bulunan 396 kişiye Sözler, Lem’alar, Mektubat, Tarihçe-i Hayat, Emirdağ Lahikası, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Cemaat ve İktidar kitaplarımızı hediye ettik.

Kampanyamıza çok yoğun ilgi olduğundan Sözler, Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Cevap Veriyor kitapları ile ikinci bir kampanya başlattık ve bu kampanyamıza da çok talepler oldu. Kampanyamız devam ediyor.

Ve çok güzel dönüşler oldu. Bu vesile ile gelen mesajlarları paylaşıyoruz:

* Selamün aleyküm kitaplar elime ulaştı çok teşekkür ederim Allah razı olsun rabbim iki cihanda da sıkıntılarınızı gidersin inşaallah. (Medine A.)

* Kitaplarım elime ulaştı teşekkür ederim. (Z. Ö.)

* Bana gönderdiğiniz risaleler ve diğer kitaplar icin teşekkür ederim. Allah sizden razi olsun çok sevindim. (S. Birgül)

* Sağolun kargom geldi çok teşekkürler. Bir arkadaşıma da isteyebilir miyim? (E. Tuncer)

* Kitaplarınızı aldım. Çok çok teşekkür ederim. Allah sizden Razı olsun. Şuan çok mutluyum gerçekten. (İ. T.)

* Göndermiş olduğunuz kargo elime ulaştı. Gönderdiğiniz dergilerin altını çize çize okudum ve çok istifade ettim. Sebeb olanlardan Allah ebeden razı olsun. (K. A.)

* Göndermiş olduğunuz çok değerli hediye kitaplar elimize ulaştı. Yeni Asya camiası şahsında sizlere çok teşekkür ederim. Allah, hizmetlerinizi daim ve muzaffer eylesin. (K. H.)

* Gönderdiğiniz kitapları aldım, çok teşekkür ederim. En kısa zamanda okumayı planlıyorum inşallah... Hürmet ederim... (A. L.)

* Kitaplar geldi emeği geçen herkese teşekkür ederim Allah razı olsun. (H.Y.)

* Kitaplar geldi. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. (S. Y.)

* Kızım vesilesiyle göndermiş olduğunuz hediye eserlere çok mutlu oldum. Allah sizden ve Yeni Asya ailesinden razı olsun. (R. S.)

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