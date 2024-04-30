Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Onlar Allah’ın yarattıklarından hiçbir şeye de mi bakmazlar?

A’raf Suresi: 185 HADİS: Kendisini bir kavme benzeten onlardandır. Camiü’s-Sağir, No: 1711

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