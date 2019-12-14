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14 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yayınlarımız hizmetini yapıyor

H. Muharrem OKUR
14 Aralık 2019, Cumartesi
Pazartesi, Salı, Çarsamba günü, Diyarbakır ve Batman’a kısa bir seyahat yapma imkânımız oldu.

Bu sebepten ilk defa olarak her iki şehrimizde de Yeni Asya okuyan ağabeylerlerimizle tanışma imkânımız oldu, Cenab-ı Hakk’a çok şükür yıllardır tanışıyormuş gibi hemen kaynaştık.

Gerek şahıs olarak ve gerekse cemaat olarak hizmetlemiz için neler yapılması konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Cemaat olma nimetinin ne kadar güzel bir nimet olduğunu tekrar yaşadım. Cenab-ı Hak bir defa daha bu nimeti lütfetti.

Batman Öğretmenevi çay salonundaki tanışma sohbeti benim için çok değerli idi.

Batman deyince insanların aklına Hasankeyf geliyor. Çarşamba sabahtan Burhan Zengin Ağabeyimiz bizi Hasankeyf’e götürdü. Kendisinin bu şehirle alâkalı sahasında tek olan bir kitabı var. 

Hasankeyf’i tanıtan en iyi mihmandarla gezimizi yaptık. Ancak, baraj suları altında kalacak tarih hazinesi yok edileceği için Hasankeyf’liler çok üzgün.

Batman’da beni çok sevindiren başka bir olay da yaşadım. Medrese-i Yusufiye yazılarımızla, özellikle Genç Yorum dergimizle tanışan bir kardeşimizle irtibatımız tahliye olduktan sonra da devam ediyordu. Görüşmelerimizde yüz yüze görüşmeyi ikimiz de arzu ediyorduk. Batman’a gidince aradım. Evine ziyarete gelmek istediğimi söyledim, çok memnun oldu. Hasankeyf gezimizin sonunda Burhan Ağabeyimiz, Mehmet kardeşimize bizi teslim etti. Eve varınca, salona dâvet edildim. Salona girince 5-6 kişinin daha olduğunu gördüm. Hepsi ile kucaklaştık. Her kucaklaştığımız kimse ismini söylüyor, şu yayını gönderdiğiniz Ahmet, devamlı Genç Yorum gönderdiğimiz Mehmet.... diyerek taktim ettiler. Arkadan gelen kimselerle birlikte on kişiye yaklaştık. Ayrıca telefon edip mazeret beyan edenler oldu. Hepsinin ortak beyanı yayınlarımızdan olan istifade idi. Hamdolsun gelenlerin hepsine yayınlarımız hizmetini yapmıştı.

Yaklaşık 2 saat beraberlikten sonra karşılıklı memnuniyetlerle ayrıldık.

Yayınlarımız her zeminde hizmetini yapıyor. Elhamdülillah Hâzâ Min Fadli Rabbi.

Mektubumuza geçiyoruz.

*MEKTUP* 

Selâmünaleyküm sevgili Hasan Bey ve Yeni Asya ailesi. Talebime bu kadar çabuk cevap verip, talep ettiğim Risale-i Nurlar’ı göndermeniz beni ve beraber kaldığım arkadaşları çok sevindirdi. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Burada en büyük moral kaynağımız arkadaşlarla ve ailemiz, eşimiz ve çocuklarımızla birbirimize olan desteğimizle beraber Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur Külliyatı oldu. Burada sıkıldığımız, bunaldığımız zaman kendimizi attığımız seccademiz, tesbihatımız, duâmız ve Kur’ân-ı Kerîm okumalarımız ve sırf iman hakikatleri olan Risalelerdir. Risale okuduğum zaman üzerimdeki kasvetin, sıkıntının kalktığına onlarca kez bizzat şahit oldum ve hiç aksatmadan okumaya çalışıyorum. Ama buradaki kütüphanede bulunan Risaleler lügatsız olduğu için tam olarak okumakta güçlük yaşanabiliyor. Ama gönderdiğiniz Risale-i Nurlar sayesinde inşaallah daha istifadeli olacak.

Burada sadece benim değil bütün arkadaşların en çok başvurduğu kaynak Risale-i Nurlar. Hergün belli oranda okumadan uyumuyor buradaki Medrese-i Yusufiye sakinleri. 4 Risaleyi (Sözler, Lem’alar, Mektubat, Şuâlar ile beraber İşarat-ül İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye) 4-5 defa bitirip bütün Külliyatı okuyan ve bununla yetinmeyip Risale-i Nurlar’ı daha iyi anlamak için yazan ve 6 ayda “Sözler” üzerinde ihtisas yapan arkadaşlar var. Neyse çok uzatmayayım. Değerli zamanınızı almamak için kısa kesiyorum. Bu sevaba ortak olduğunuz için Allah sizlerden ebeden razı olsun.

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