"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Nur’un metodu: Dünyada da Cennet

Hasan GÜNEŞ
20 Ocak 2026, Salı
Kur’ân-ı Kerîm, İslâmî bir hayatın temeli olarak Allah’ın varlığını ve birliğini, nübüvveti, haşri ve diğer iman esaslarını birçok ayetle izah ve ispat eder.

Bu hakikatler yalnızca zihnî kabuller değil; insanın hayatını manalandıran ve ona istikamet veren esaslardır. İman, hayattan koparıldığında dinin insan üzerindeki tesiri zayıflamakta; ahlâkî istikrar da sarsılmaktadır.

Risale-i Nur, iman hakikatlerinin ispatı, izahı ve delillendirilmesi hususunda zamanımızın en güçlü tefsirlerinden biridir. Kur’ân ayetlerini, çağımız insanının anlayacağı bir üslup ve muhakeme tarzıyla ele alır. Ne var ki Risale-i Nur’un yalnızca iman hakikatlerini ispat eden yönü öne çıkarılmakta; bu hakikatleri hayata yansıtma önceliği ve metodu çoğu zaman gözden kaçmaktadır. Hâlbuki bu eserler, imanı sadece akla yerleştirmekle kalmaz; onu hayatın içine taşır ve yaşanır hâle getirir.

Klasik ve modern kelâmcıların ya da ispatiyeci yaklaşımların çoğu, iman esaslarını temellendirdikten sonra meseleyi genellikle “inanırsan Cennet, inanmazsan Cehennem” hükmüyle neticelendirir. Bu elbette doğrudur. Ancak hareketlerinde nefis ve hevesin payı yüksek olan insan için bu netice her zaman yeterli olmamaktadır. İnsan, “Cenab-ı Hak Gafûr’dur, affedicidir” diyerek günahı hafife alabilmekte ya da ahireti uzak gördüğü için gaflete düşebilmektedir.

Risale-i Nur’un metodu ise bu noktada farklıdır. Meşru ve sünnet-i seniyyeye uygun bir hayatın, daha bu dünyada iken manevî bir cennet neticesi verdiğini izah eder. Buna karşılık İslâm’a aykırı, haramlarla dolu bir yaşayışın, yine bu dünyada manevî bir cehennem hâline dönüştüğünü gösterir. Yani iman hakikatleri yalnız uhrevî neticeleriyle değil, dünyevî tezahürleriyle de ele alınır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Gençlik Rehberi’nde yaptığı izahlar bu hakikati açık bir şekilde ortaya koyar. Gayrimeşru ve gayr-i İslâmî bir hayatın neticesini görmek isteyenlere, “git hastanelerden, hapishanelerden, meyhanelerden ve kabristandan sor” der. Bu ifade, günahın yalnız ahirette değil, bu dünyada da ruhu yaraladığını ve huzuru bozduğunu açıkça gösterir.

Bugün daha çok neyin günah, neyin sevap olduğu; nelerin haram, nelerin helâl sayıldığı üzerinde duruyoruz. Fakat bu imanla yaşanan manevî cennet ile imansız ya da gayrimeşru hayatın doğurduğu manevî cehennem hakikatine yeterince dikkat çekmiyoruz. Ya da bu noktaya gerekli önceliği vermiyoruz. Bunun neticesinde, insanların manevî hayatlarının kurtarılmasında ciddi bir boşluk ortaya çıkıyor.

Hâlbuki iman, hayata yansıdıkça kuvvet kazanır; hayat, imanla yaşandıkça huzur bulur. İslâm’ın çağımıza sunduğu en güçlü mesajlardan biri de budur:

İman, yalnız ahiretin değil; bu dünyanın da saadet anahtarıdır.

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'

    Beşiktaş, 90 artı 5'te galibiyete ulaştı

    BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

    Afganistan-Kabil Şahrı Nev bölgesinde patlama oldu: Çok sayıda kişi öldü

    İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    Kayseri-Malatya taşıt trafiğine kapatıldı

    Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın çıktı

    Motorine dev zam

    Grönland’ı “işgal” planına tepki

    Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Şili'de meydana gelen orman yangınlarında 18 kişi öldü

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Medya hür olmadan demokrasi olur mu?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'
    Genel

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.