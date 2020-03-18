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18 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Binlerce şehit şimdi uykuda

Hasan ŞEN
18 Mart 2020, Çarşamba
Şiirde mübalâğa vardır derler doğrudur, fakat bazı şiirler vardır ki onlarda isteseniz de mübalâğa yapamazsınız.

Meselâ bu şiirde olduğu gibi Çanakkale Şehitleri’nde nasıl mübalâğa yapacaksınız? O şehitleri, o gazileri savaşa giderken dönmeyi düşünmeyen ve Mehmet Âkif Ersoy’un “Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi” dediği o ölümsüz kahramanları nasıl bir mübalâğa ile anlatacaksınız ki? Levhi mahfuzda bilinen bizim bilmediğimiz o vatan evlâtlarını hiçbir şekilde mübalâğalı anlatamazsınız. Çünkü onların eriştikleri makamları anlamak bile mümkün değil. Şiir terennüm ettiği ideali nisbetinde kıymet kazanır. Yetiştiği, “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” şiirinde ifadesini bulan vatan toprağını korumak için serden geçen o yiğitleri ancak kalbî duâlarımızla anarız. Ve şiirimizin sonunda dediğimiz gibi, 

“Saygıyla geç, ses olmasın toprak ve suda 

Çünkü yüz binlerce şehit şimdi uykuda.”

ÇANAKKALE ŞEHİDLERİ

Ezanlar okunsun bayrak dalgalansın diye

Arşa yükselen burçlarında kalenin

İman ve azimle bir destan yazıldı

Her karış toprağında Çanakkale’nin

Kan ve ateşle savruldu her tarafa

Yüz binlerce kafa kol gövde bacak

Vatanda yükselsin Tevhid sesleri

Ve hiçbir zaman inmesin diye bayrak

Gazinin göğsünde asılı şeref nişanesi

Hissedilir her yerde şehitlerin nefesi

Her taşta her kitabede daima yankılanır

‘Çanakkale geçilmez’ diye haykıran sesi

Kurtardığı vatanda hâlâ nöbet tutmada

Abideleşmiş hayali aksetmede suda

Kefeni bile olmayan o büyük insanlar

Cennet rüyası görmedeler şimdi uykuda

Düşman vatanıma dikmişken nazarını

Kaybetti şerefini hem yoğunu varını

Şimdi Boğaz’ın sularını ürpertirken rüzgâr

Öpmekte köpüren dalga şehit mezarını

Bin bir nimeti lezzeti varken dünyanın

Kâm almadı o yiğitler ne söz ne niyazdan

Bir asra yakın zaman geçti o hatıradan

Geçen, saygı ve hürmetle geçsin boğazdan

İnandığı mukaddes için candan geçenler

Bildiler ki boşa dökmediler kanlarını

Bu güzel vatanı atiye miras verenler

Hüzünle seyretmede şimdi torunlarını

Saygıyla analım ölmeyen o şehitleri

Saygıyla analım geri dönen gazileri

Vatan haritasında bir mühür gibi duran

Gelin saygıyla analım Çanakkale’yi

Saygıyla geç, ses olmasın toprak ve suda

Çünkü yüz binlerce şehit şimdi uykuda

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