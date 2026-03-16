"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Karma eğitim tuzağı - 2

Naci TEPİR
16 Mart 2026, Pazartesi
Dinden, ahlâktan uzak ağitime, “karma eğitim” ile başlanmıştır! Hususiyle bizim millî ve manevî yapımıza çok ters olan böyle çarpık bir sistem-maalesef-devam etmektedir! Cumhuriyetin ilk yıllarında resmen başlayan bu faaliyet, daha sonra darbe yıllarında (1960, 1971, 1980, 1997) hızlandırılarak özel okullara da teşmil edilmiştir!

Bugün gelinen noktada okulların tedrisat (eğitim ve öğretim) durumu, ahlâk ve ma-neviyat yönlerinden gayet içler acısı bir vaziyette! Bu ise –hiç şakası yok–toplumu felâkete götürmektedir! Zira, ahlâk ve ma-neviyattan mahrum olan bir toplum, yok olmaya mahkûmdur. 

Zaman zaman bu konuyu gündeme taşımaktaki gayemiz, yapılan korkunç tahribatı ve husule getirdiği büyük zararları mümkün mertebe nazara verip, dikkatleri çekmektir! Tâ ki, uzun dönemler aldatılmayla idare edilmiş bir toplumu, uzaklaştırıldığı aslına ve asaletine bir an evvel kavuşturmaktır! Zira “Zararın neresinden dönülürse kârdır” hükmü, değerini korumaktadır! 

Bu gün eğitim teşkilâtının bina, derslik, personel istihdamı, müfredat ve sair birçok problemleri vardır. Bunlar zamanla çözüme kavuşturulabilecek meselelerdir. Fakat, asıl problem, asıl dert, ahlâk, maneviyat ve dolayısıyla asalet duygusunun köreltilmesidir. Bunun da baş amili “karma eğitim” rezaletidir!  

Eğitimin, yani terbiyenin asıl gayesi, -şerefli tarihimizde olduğu gibi- “imanlı, ahlâklı, namuslu, saygılı, dürüst, çalışkan ve sair olgunlukta, topluma faydalı fertler yetiştirmektir. Karma eğitim ise, aksine bu olgunluktan tamamen mahrum bırakmaktadır. Bu gün eğitim müesseselerinde karşılaşılan, zararlı alışkanlıklar, düşük hadiseleri, kavga ve cinayete varan şiddet hadiseleri, hep bu sistemin marifetleridir(!)  

Karma eğitim; ahlâk, maneviyat, örf ve âdetlerimize, yani temel değerlerimize taban tabana zıttır! Temel değerlerimize yabanî hattâ düşman olan çarpık bir zihniyetin, gayret ve dayatmasıyla gerçekleştirdiği bir plândır!  

Hülâsa: “Karma eğitim” bu sebeplerden dolayı, halkımız tarafından asla tercih ve tasvip edilmiş değildir. Ayrıca, ilmî otoriteler tarafından araştırılıp, çeşitli denemelerden sonra tatbik edilmiş de değildir. Birdenbire emrivaki olarak ortaya çıkarılmış, zamanla genişletilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ilmî araştırmalar ve istatistik çalışmaları da hiçbir faydasının olmadığını, aksine çok zararlı olduğunu ortaya koymuştur!  

Diğer taraftan, halkımızın büyük ekseriyeti bu durumdan büyük rahatsızlık duymakta ise de, mecburî bir durum sandığı için ses çıkarmıyor! Bu hususta daha önce, Bakanlık tarafından yapılan hazırlık çalışmaları hızlandırılmalıdır. Uçuruma yuvarlanan milletimizi bu felaketten kurtarmanın yegane çaresi budur. 

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    Ramazan Rehberi-3: Maddî ve mânevî sağlığın anahtarı

    Araçlardaki görüntü cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama

    ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini reddetti

    Anlaşma yapmak istemiyor - Hark Adası'nı eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabilir

    "İran İHA'sını taklit ederek komşu ve dost ülkelere saldırlar düzenliyor"

    Husiler: İran'ın yanında savaşa dahil olmamız sadece an meselesi

    İktisad Risalesi'ne: Güncel ekonomik yorumlar

    Sanchez Avrupa'nın itibarını kurtardı

    Ramazan Rehberi -2: Nefis ve ruh temizliği

    Macron: Hiç kimseye karşı savaşta değiliz

    Gazze’de kum fırtınası

    Üs resmiyette Türkiye’ye ait

    Garantör ülkeler nerede?

    MSB füze savunmasına ilişkin sorulara cevap verdi

