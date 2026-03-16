"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Son Şahitlerden, Kastamonu velisi; Veli Işık Kalyoncu ve Abdullah Şahiner'e rahmetler...

Osman ZENGİN
16 Mart 2026, Pazartesi
1989 senesinde, Balıkesir’den, Bursa’ya tayinen geldiğimde, Veli Hoca ile tanışmıştım. Çok mübarek, sessiz, ehl-i hizmet, öne çıkmayı sevmeyen bir insandı.

12 Eylül fitnesi araya girmeseydi, mütemadiyen bir ve beraber olacaktık, ama o fitne yok mu, o fitne...

Fakat ara sıra, bazı hâllerde bir araya gelip, sohbet ederdik. Aslen Kastamonu mübareklerindendi. Bir de şanslıydı ki, “Son Şahitler”dendi. Asrın imamını sağlığında görüp, onun “Kastamonulu Veli” unvanına nail olmuştu.

50’li senelerde, Ankara İlâhiyat Fakültesinde talebe iken, Risale-i Nurların tâb ve tashih işlerinde bulunmuştu.

Ne zaman görsem, “Nasılsın Veli Ağabey/hocam?” desem, o güler yüzüyle ve mübarek sesiyle, “elhamdülillah kardeşim” derdi. 

Bir kaç senedir görüşemiyorduk, ama arkadaşlardan haberini alıyorduk.

Ramazanın son haftasında, eczacı Abdullah (pehlivan) Ağabeyden sonra ikinci vefat haberiyle müteessir olduk.

Bu mübarek Ramazan gününde, şeytanların zincire vurulup, Cehennem kapılarının kapatılıp, Cennet kapılarının açık olduğu anda, Veli Hocamız, Cennetten içeri giriverdi inşaallah! 

Allah rahmet eylesin.

*

Abdullah Şahiner de rahmetli oldu

12 Mart 2026,  Ramazan’ın 22. günü sabahleyin, Ömer Tuncay Ağabeyden vefat haberini aldım ve çok müteessir oldum.

Yarım asırdan fazla hukukumuz vardı. Ankara’da iken görüşürdük. Aslen, Yozgat-Sorgunlu idi. Eczacıydı, güreşçi olmasından dolayı da, bizim aramızda namı “pehlivan”dı.

Çok mübarek, halis-muhlis, hizmet eri bir ağabeyimizdi.

Ben Ankara’dan ayrıldıktan sonra, bizim mahallemiz olan Etlik semtine taşınmıştı. Rahmetli babam ile camide sık görüşür, beni sorar, selâm söylerdi. Babam da bana naklederdi.

80 fitnesinin çıkardığı iftiraka rağmen, kadîm Nurcularla irtibatımız devam ediyordu. Abdullah Ağabeyle bazen konuşuyorduk. Ağır ve tane tane ses tonuyla, güzel hitabeti vardı.  Hizmet ehli ve davasına sıkı sıkıya bağlı bir ağabeyimizdi. 

Bir müddettir hasta olduğunu ve 12 Mart’ta vefat haberini aldığım Abdullah Ağabeyimize, rahmetler diliyorum. İnşaallah, bu mübarek Ramazan gününde, kapıları açık olan Cennete girdi. Başta akrabaları olmak üzere sevenlerine tâziyetlerimi bildiririm.

Okunma Sayısı: 763
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.