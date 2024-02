Faiz, faiz, faiz...

Faiz oranları gittikçe yükseliyor. Bütün piyasalar gittikçe durgunlaştı. Millet parasını faize yatırıyor. Bu da haliyle bir çöküşün başlangıcı olabilir.

Bir katil yani bir kişiyi öldürme, o kişi öldüreni veya yakınlarını mutlaka müteessir eder ve o kimseleri çökertir. Fakat zina aileleri çökertir. Bunu daha ilerisi faiz bir milletin ekonomisini çökertir. Bediüzzaman Hazretleri faizden bahsederken şu mealde tespitler yapar: “Riba (faiz) alem-i İslam’a zarar-ı mutlaktır.” “Riba, atalet verir. Şevk-i sayi söndürür.” “Ribanın kapıları, hem onun kapları olan bu bankaların her dem nef’i ise beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gavurlardır. Gavurlardaki nef’i ise en fena kısmınadır. Onlar da zalimler. Her dem zalimlerdeki nef’i ise en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir.” “Şu riba (faiz) taşını çeksen, şu zalim medeniyet kasrı çökecektir.”

İslamiyet faizi büyük günahlardan saymıştır. Üstad diyor ki “Ayat-ı Kur’aniye alem kapısında durup, ‘Riba (faiz) yasaktır’ der. Beşer dinlemedi cezasını çekti ve çekiyor.”

Daha önce faizler inecek denildiği halde, maalesef söylenilen tarihte %10-11’lerde olan faiz, bir yılda %42’ye yükseldi. Dünyada politika faizinin en yüksek olduğu 4. ülkeyiz. Bu da başta dediğimiz gibi bir çöküşün ifadesi. Kur korumalı faiz belasından şimdilik kurtulmuş bulunuyoruz. Tabii bunun yanına bazı akl-ı evvellerin başka programları çıkmazsa. Çünkü yeni yıl ile birlikte zamlar birbirini kovalıyor. İstanbul’daki enflasyon %70’i geçiyor. Diğer şehirler de bundan farklı değil. Ev kiraları 10.000 TL’den başladığı için depremzedeler, talebeler, fakir-fukara oturacak ev bulamıyorlar. Ve herkesi sorduğu bir soru var. “Acaba nereye gidiyoruz?”

Yanlış bir değerlendirmeyle ‘faiz kazancı, her işi, her şeyi yapar’ diyen adam, faiz ve para için her şeyi yapan adamdır. Peki bu problemlerden nasıl kurtuluruz? İşte asıl düşünülmesi lazım olan mesele bu. Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz. Ancak meseleleri ile bilen, cemiyetin nabzını iyi tutabilen kimselere ihtiyaç var. Ayetlerde şöyle buyrulur: “Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır.”

Bu hususta yazılacak ve söylenecek çok söz var. Fakat şimdilik bu kadar yeter.