"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

8 aylık yolculuk

Havva Küçük KONUR
31 Ekim 2022, Pazartesi
Yoğun bir duygu annelik.. Bazen sebepsiz güldüğün, bazen de sebepsiz ağladığın karmaşık duygularla örülü bir 9 ay..

Ve eline aldığın bebeğin sesiyle kendini pamuk gibi hissettiğin zaman dilimleri.. Eline aldıktan sonra da ömür boyu hep üzerine titizlendiğin bir süreç..

Test yaptırıp böyle bir yolculuğa başladığımı öğrendiğimde, ilk başta değişik duygular vardı. Sevinç, endişe, bu yaştan sonra bakabilir miyim düşüncesi.. Bu endişelerden ve duygusal reddediş aşamasından olsa gerek, günlerce süren baş ağrısı, mide bulantısıyla acillik olduğumuzda, hamilelik şüphesinden dolayı içine ilaç koyamadıkları normal serumu verip gönderdiler. Eve geldiğimde, çaresizlikten, oturup bebekle konuştum. (O zaman henüz 7 haftalıkmış.) Onu koruyacağımı, kollayacağımı, her zaman seveceğimi, ama onun da bana yardım etmesi gerektiğini, eğer mide bulantıları, baş ağrıları devam ederse onu besleyemeyeceğimi, dolayısıyla büyüyemeyeceğini anlattım. Seni seviyorum annecim, ne olur sen de bana yardım et deyip uyudum. Sabaha kadar kademe kademe azalan ağrıların, sabah tamamen bittiğini gördüğümde, ne kadar güçlü ve bana ne kadar bağlı bir bebek diye düşünmüştüm. Doktora gittiğimde evet dedi, bir bebeğiniz olacak.. İlk kalp atışlarını dinlemem.. İlk sevincim...

Ama doktorum bir süre sonra, gördüğü lüzum üzerine, merkezdeki riskli gebelik polikliniğine yönlendirdi. Artık ayda bir  gidiyorduk. Rutin kontroller.. Ama yolunda gitmeyen birşeyler vardı. Her gittiğimde olumsuz bir yönünü söylediler. Profesörler, perinatologlar, kadın doğum uzmanları sürekli başımda ve bebeğe dair sürekli olumsuzluklar.. Kromozom sıkıntısı var, kalbi delik, kalbinde ve beyninde ciddi sıkıntılar var, muhtemelen down sendromlu olacak, iki tane sağlıklı çocuğun var zaten, bu yaştan sonra buna ne gerek var türü, aldırmam gerektiğine dair bir sürü saçma sapan söz.. Her gittiğimde gerilerek gidiyordum. Acaba bu sefer ne diyecekler diye. Gitmesem bu sefer de birşey gelişir, bebeğe birşey olur, farketmezsem zarar gelir diye düşünüyorum. Sırf bebeğin hareketlerini ekrandan izlemek için gidiyorum. Ekranda kızımı görmek, hareketlerini, kalp atışlarını görmek, dinlemek, çok büyük keyif veriyordu. Dinlemiyordum bile doktorları. İzin ver amniyon sıvısından örnek alalım, nesi var olduğuna bakalım, kordon kanından örnek alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım.. Hepsi de riskliydi, hiçbirini istemedim. Ne olursa olsun dedim, aldırmayacağım bu bebeği. Ne olduğunu da öğrenmek istemiyorum. O nasıl gelirse gelsin, kabulüm. Ben Allah’a tevekkül ettim. Nefesi, ömrü nereye kadar yeterse, oraya kadar ben onun yanında olacağım. Orada bir kalp atıyor, bu kadar anomalisine rağmen atmaya, yaşamaya çalışıyor. Ben onu sonlandıramam, böyle bir şey caiz de değil, ben müslümanım dedim. 

8 ay sürecekmiş bu maceramız. En son doktora kontrole gittiğimde, diyaframı ileri doğru çıkmış dedi, o da karaciğeri iteklemiş, karaciğer akciğeri etkilemiş, ciğerleri büzüşmüş vs vs.. Bu kadar anomaliyle bu bebek yaşamaz, ya doğumda, ya da doğduktan kısa süre sonra ölür dedi pat diye. Ben alışkındım bu tarz sözlere de, o an karnımda kızımın kulakları nerdeyse bulup kapatmak istedim, doktorların bu söylediklerini duymasın diye.. Duyup etkilenmesin diye.. Bu doktor ziyaretinden 10 gün sonra karnımda vefat etmiş yavrum. Sonra hastaneye yatış, bebeği tahliye süreci ve Cennete uğurladığımız minik bir beden.. Dedesinin yanında küçücük bir mezar.. “Vildânun muhalledûn” ve “Çocuk Taziyenamesi” nin sırrına yolculuk.. Cenabı Hak’kın yaratma sıfatını an be an içimde hissetme, bana yaşattırılanlar, bebeğimin tepkileri, 8 aylık yaşam güzelliği..

Doğsaydı, dünya nefesi alsaydı Meryem koyacaktık adını. Hak Teala, zahmetsiz bir ahiret hayatı lutfetti. Bizlere ve tüm evladını kaybetmiş anne babalara da tam bir sabır, mükemmel bir inşirah ve gönül ferahlığı nasip eylesin. Mevlam Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da asma köprü çöktü: En az 90 kişi öldü

    Doğu Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

    İktidarı gençlerin oyu belirleyecek

    Fenerbahçe yine farklı kazandı

    Beşiktaş'tan 5 gollü 3 puan

    Tahıl koridorunun askıya alınması hakkında MSB'den açıklama

    Zincir marketler 70-80 sektörü olumsuz etkiliyor

    Af beklentisi kaçak yapılaşmayı tetikledi

    Adalet açığı kapanmadan cari açık kapanmaz

    2022'de 97 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    "AB, Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyor"

    Blinken: Rusya'nın 'tahıl koridoru' kararından üzüntü duyuyoruz

    Güney Kore'deki izdihamda ölenlerin sayısı 153 oldu

    Benzine zam

    Amasra'daki madende yangını söndürmek için yapılan 3. 'baraj' da tamamlandı

    Somali'den dünyaya acil çağrı: "Doktorlarınızı gönderin"

    Boğaz'ın ilk incisi 49 yaşında

    İzmir depreminin üzerinden 2 yıl geçti... Vefat eden 117 kişi dualarla yad ediliyor

    Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

    Askıya alınan tahıl koridorundan şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Süfyan’ın tuzağına düşmek!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Atatürkçülük yarışı dindara yakışmıyor
    İlimdar Kaya

    Akp ve yol arkadaşları Altılı Masayı dağıtmak istiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Arş-ı Azam mahluk mudur?
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilcilerimiz toplanıyor
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Beşinci Deva
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Herkes aslî vazifelerine bakmalı
    Havva Küçük KONUR

    8 aylık yolculuk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.