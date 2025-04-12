"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bir rüzgâr...

Havva KÜÇÜK KONUR
12 Nisan 2025, Cumartesi
Nerden eseceğini bilmediğim bir rüzgâr bekliyorum.

Geçmişim, geleceğim, yarınım, dünüm... Yormayan sevgilerden, açmamış çiçeklerden, yumurtadan çıkmamış kuşlardan kopup gelmiş bir nefha.. Mazide kaldığını düşündüğüm bir hissiyât…

Bir rüzgâra neler yüklenebilir ki. Sadece esiyor, bize değiyor ya da değmiyor ve geçiyor işte. Ne beklenebilir ki ondan? Müjde mi, kurtarıcı bir nefes mi, yoksa bizi bizden alacak bir koku mu?

Her şey niye hem bu kadar bildik hem de bu denli yabancı bilmiyorum. Bir yerde kalıveren hayat... Duruveren bir ân... Oraya kadar her şey normalmiş de orda pat diye duruyor gibi her şey. Beynindeki, zihnindeki, hafızandaki her tanıdığın şey boşalıyor da sen hafızanı yitirmişsin gibi bakıyorsun etrafına. O zamana kadar hiçbir şeyi tanımamışsın, kimseyle tanışmamışsın, hiçbir anın olmamış, hiçbir şey hissetmemişsin gibi boş boş bakakaldığın o yer...

Öyle bir yerde yüzünüze ilk bir esinti değer. Biraz soğuksa ürpertir, üşümeyi tanırsınız. Yüzünüzü yıkamışsın gibi ayıltır birden. Sonra tek tek cisimleşmeye başlar etrafınız. Çiçekler, böcekler, ağaçlar, kuşlar... Nereye ait olduğunuzu bilmediğiniz bu yer, anlamlanır biraz daha.

Zindanlar gelir aklınıza. Tek bir rüzgâr esintisine hasret kalınan, bunaltıcı, yapış yapış, kasvet ve hasret kokan zindan duvarları... Bu rüzgâr ne çok ferahlatıcıdır orda olanlara. Ne çok beklerler ve özlerler hürriyeti. Ve ne çok hikâye bırakırlar rüzgârın kanatlarına. Öyle özgün, o kadar yaşanmış, içten ve her ânını iliklerine kadar yaşanmışlıkla doldururlar ki o hikâyelerin. Birinden binini okuyabilirsiniz. Acının her rengi farklıdır. Bazen kırmızıdır, en üst seviyede yaşarsınız onu. İçinizi yakar, kavurur, ama bir şey gelmez elinizden. Bazen siyahtır, acısıyla birlikte karamsarlığını da yaşatır size. Bazen mavidir, yeşildir, pembedir. Sanki içinizde bir yandan acınızı yaşarken, diğer yandan ferahlığını da hissedersiniz. Ama hepsinin öğrettiği, bıraktığı izler vardır. Tekrar tekrar dönüp baktığınız, dersini ezberleten izler...

İşte her rüzgâr, farklı bir yaşanmışlığa dokunur. Bazen fırtına olur, bazen bora, poyraz, meltem… Ve illa bir nefes... İçimizden, içerlerden kopup gelen ulvî ve hafi bir zikri seslendiren nefese hayat veren tefekkür ummanları… 

Her nefes, ahirete yolladığımız bir rüzgâr değil mi?

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’de yumurta kuyruğu dönemi

    BM: 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

    'Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz'

    Devlet başkanlığından azledilen Yoon konutunu boşalttı

    Bir fotoğrafın hikayesi

    İç savaşla boğuşan Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor

    Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 20 düştü

    'SMA tedavisinde kullanım kolaylığı olan ilacı SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz'

    New York'taki kazada helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 kişi öldü

    Ticaret savaşı kızışıyor: Çin de ABD'ye gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltti

    İsrail'de görevli yüzlerce yedek askerden saldırıları durdurma çağrısı

    Tarih, Gazze’ye sessiz kalanları yargılayacak

    Pahalılık sinir hastası yaptı

    İhraç edilen 4,2 bin ton ürün iade edildi

    Kartalkaya yangınına bilirkişi raporu: Tedbir de yoktu, eğitim de

    Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 6 saatlik görüşme

    Ankara'ya kar uyarısı

    AB, ABD'ye karşı misillemesini askıya aldı

    Erdoğan, Buldan ve Önder'le görüştü

    En Çok Okunanlar

    Ali BEYKOZ

    İman
    Genel

    Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dini kimse tekeline alamaz
    Ahmet BATTAL

    Haydi Ankara’ya, Altınpark’a…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindar ulema siyasî vartalara nasıl düşüyor?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur eskimez yazıyı da öğretir
    Faruk ÇAKIR

    Zamlardan kim sorumlu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Milli irâdeyi yok edersiniz!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.