Pandemi musibetini derslerle aşalım

Derslere katılan hanımların ortak kanaati: “Online derslerle bazen aynı konuyu birkaç defa dinlememize rağmen, farklı bakış açıları ile hakikatler farklı pencerelerden açılıp muhteşem bir ilim meclislerinde Risale-İ Nur eserlerinden istifade ediyoruz.”

Hanımlar penceresinden online dersler - 2

Hesna Nur Erdoğdu

hesnanurerdogdu@gmail.com

Emine Karakurt:

Aynen bende bu kardeşim gibi düşünüyorum Online derslerine ne kadar çok şükrediyorum Allah’ım biliyor devamını diliyorum... Fakat yüz yüze derslerimize de Allah’ım tez zamanda nasip etsin inşallah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bütün kardeşlerime sevgi ve muhabbet duyduğumu da belirtmek isterim

Ayşe Sağlam:

Bu pandemi musîbetinin altındaki Hikmet lem’alarından bir kısmı da bu online derslerimiz oldu elhamdülillah Risale-i Nurlar’dan istifade ediyor abla ve kardeşlerimizle hasret gideriyoruz. Bazen aynı konuyu birkaç defa dinlememize rağmen farklı bakış açıları ile hakikatler farklı pencerelerden açılıp muhteşem ilim meclislerinde Nur Külliyatımızla tegaddi ediyoruz. Online derslerimizle ne kadar muhteşem bir nimete düçar olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Allah’a binlerce şükürler olsun Allah Üstadımızdan razı olsun. Evlerimizi internetlerimizi, gönüllerimizi ihya edip bu organizasyona vesile olan emek veren herkesten Allah razı olsun. Korona musîbetiyle istifademize sunulan bu rahmet musluğunun daimî olması duâsı ile...

Funda:

Her online dersten sonra ne kadar uhuvveti ve istikameti muazzam olan bir cemaate mensup olmanın şükrünü eda ettik. Çalışma hayatında olan kardeşlerimiz kendimde uzun yıllar çalışmış biri olarak söylüyorum ki online dersler o kardeşlere bile ulaştı. Çocukları dolayısıyla ve ihtiyarlık sebebiyle derse gelemeyen ablalarımız, kardeşlerimiz ve dershane olmayan beldeler mevcut meselâ Kuşadası bu anlamda çok değerli. Kardeşlerimizden ablalarımızdan ders dinlemek nasip oluyor ve bu dönemde gerçekten yüzyüze dersleri hepimiz çok özledik. İmkânı olan zaten dershanede ki derslere mutlaka katılıyor. Fakat gelme ihtimali olmayanlar için mahrumiyet sözkonusu oluyor. Yasaklar kalktığında bile en azından seminer dersi olsa bile online olarak devam etmesini temenni ediyorum. Allah, Üstadımızdan ve bütün Risale-i Nur Talebelerinden ebediyyen razı olsun inşallah. Böyle bir mani olmasından Rabbim muhafaza eylesin.

Nur Hacınebioğlu:

Online dersler ile evlere her gün belki de bir kaç kere Risale-i Nur dersleri girdi. Ders yapan kişiler de zaten istişare edilerek kararlaştırılan Nur Talebeleri olduğundan, gayet kaliteli dersler icra ediliyor. Öyle zamanlar oluyor ki 500 limitini zorlayan katılımlar gerçekleşiyor.

Hatta özel programda Euronur üzerinden kaç bin kişi katılıyor.

Pandeminin insanları yalnızlaştırdığı, pek çok psikolojik hastalığı hortlattığı şu son bir yılda, Risale-i Nurlar’ın evlerde hava zerreleriyle her köşeye nüfuz etmesiyle, hiçbir Nur Talebesi kardeşimizin bu süreçte gelişen psikolojik problemini duymadık. Bu müfritane irtibatın önünün kesildiği bu imtihan sürecinde herkesin birbirinin evine misafir olmasına zemin hazırlayan online dersler sayesinde oldu.

Hem korkulmasın online dersler yüzyüze derslere mani değil. Online ile değil şehirler arası, ülkeler hatta kıt’alar arası mesafeler ortadan kalktı. Adeta Cennetasa bir bahar terennümüyle mekânın kısıtlayıcı etkisi Rabbimin hava ve elektrik unsurunu hizmetkâr etmesiyle yeryüzünde yaşandı, yaşanıyor.

Daha öncesinde sadece mahallimizde Üstadı anma programlarına katılabilirken, yeryüzü bir dershane oldu. Bütün coğrafyalardan Nur Talebeleri aynı tedriste ders halkasına katıldı.

Risale-i Nurlar’ı tanıyan ancak pek çok konuda eksiği olan kişiler online dersler sayesinde nasıl bir hakikate mazhar olduğunu daha yakından idrak ettiler. Bunda da yaş meselesinin de kısıtlayıcılığı ortadan kalktı.

Online dersler belki de pandemi musîbeti sayesinde fark ettiğimiz bir nimet. Rabbim pandemi imtihanını inşaallah yeryüzünden tez kaldırır. Yalnız birbirimize kilometrelerce ötesinden misafir olduğumuz online dersleri yine de uygun zaman dilimleri organize edilerek devam etmelidir. Online dersler yüzyüze normal derslerimize alternatif değil, Rabbimin unsurlarını ihtizaza getirerek yeni fark ettiğimiz bir nimetidir.

Betül Yılmaz:

Biz online derslerden çok istifade ettik Allah razı olsun böyle zor zamanlarda bizlere kuvve-i maneviye oldu. Şimdiye kadar böyle anlamamıştım dediğim çok şeyler oldu. Birilerinin kösteği ancak teşvik kamçısı olur demek ki doğru yoldan ilerliyoruz.

Zinnure Adıyaman:

Bu pandemi musîbetinin altındaki Hikmet lem’alarından bir kısmı da bu online derslerimiz oldu elhamdülillah. Risale-i Nurlar’dan istifade ediyor, abla ve kardeşlerimizle hasret gideriyoruz. Bazen aynı konuyu birkaç defa dinlememize rağmen farklı bakış açıları ile hakikatler farklı pencerelerden açılıp muhteşem ilim meclislerinde Nur Külliyatımızla tegaddi ediyoruz. Online derslerimizle ne kadar muhteşem bir nimete düçar olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Allah’a binlerce şükürler olsun. Allah, Üstadımızdan razı olsun. Evlerimizi internetlerimizi, gönüllerimizi ihya edip bu organizasyona vesile olan emek veren herkesten Allah razı olsun. Korona musîbetiyle istifademize sunulan bu rahmet musluğunun daimî olması duâsı ile...

Zeliha Demir:

Şahsım olarak 45 senedir Risaleleri okumaya çalışıyorum, ama onlay derslerinden sonra benim tarlamdaki çekirdeklerin şahs-ı manevî derslerle neşvünema bulacağına inanıyorum. Hayırlı işlerin muzır manileri olduğunu Üstadım demiyor mu bu çok güzel gidiyor. Eskişehir hanımları faydalanıyoruz emeği geçen bütün kardeşlerimden ebediyen razı olsun. Devamını diliyoruz. Birinci Said dönemini hiç anlamamıştım. Üstadımı bir daha tanımak nasip oldu. Rabbim aldığımız derslerden ders almayı bize nasip etsin. Asya’nın neşir hizmetine parmak basıyorsunuz Şarkta Garpta, mazide istikbalde olan kardeşlerimizi tanımaya vesile olanların Allah yardımcıları olsun. Hazreti Gavs ve Hazreti Ali’nin himmetleri hizmetin üzerine olsun.

Güler Çakmak:

Allah razı olsun emeği geçen bütün abla ve kardeşlerimden. Ben de derslerin devam etmesini canı gönülden arzu edenlerdenim. Pandemi dönemi devam ettiği sürece onlayn dersler elzem. Sonrası fıtrî seyrine göre ayarlanır.

Kadriye İnanır:

Ben de bu duygulara tamamen katılıyorum. Ayrıyeten dönemin önemli bir hastalığı korku damarıyla hareket eden bir kesim var ve bu Risale-i Nur dairesinde olmayan eş, anne, babalar, evlâtlar var, derslere gidilmesini istemeyen hatta daha fazlasıyla tehdit edenler var. Bu kardeşlerimiz içinde online dersler o kadar mühimki anlatılamaz bu sıkıntılı dönem içinde tek tesellimiz inanın bu dersler oluyor. Ne kadar şükretsek azdır bu nimeti Rabbim daim eylesin. Hizmetteki bütün ablalardan, abilerden Allah razı olsun inşallah tek dileğimiz tabiki dershanelerimizde olup orada dinleyebilmek, ama herşey yoluna girse de yeni bir kapı açıldı muhakkak faydalanılması lâzım. Rabbim şükrünü eda etmeyi nasip etsin inşallah.

Nesrin:

Aleykümselâm derslerin devam etmesini canı gönülden istiyoruz. Evlerimizde boş vaktimiz yok dolu dolu geçiyor. Gidemeyen kardeşlerimize hasta kardeşlerimize bir şifa oluyor bu yüzden derslerin devam etmesini istiyoruz. Allah kolaylık versin, kimseyi önümüze çıkartmasın Rabbim şerlerden korusun amin.

Sevinç Dinç:

Online dersler sayesinde hayatımız güzelleşti. Huzur bulduk, hatta öyle ki kaçırdığım dersler beni üzüyor. Keşke kayda alınsa ertesi sabah dinleme imkânı olsa ve özellikle seminer şeklindeki dersleri tekrar tekrar dinleyebilsem istiyorum. Pandemi bitsin, ama online dersler bitmesin. İnşallah emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Gülşen Uyar:

Bu pandemi zahmet içindeki göremediğimiz rahmeti bize en iyi bir şekilde gösterdi. Evlerimizde oturduğumuz yerde hiçbir zaman belki de tanışma imkânımız, görme imkânımız olamayacak. Şirketi maneviyedeki kardeşlerimi bazılarını görerek derslerimizi dinlemek. Elhamdülillahi Rabbil âlemin istifade etmek çok büyük bir lütuf ve çok büyük bir ikram emeği geçen bütün kardeşlerimizden Rabbim ebediyen razı olsun. Cümlenize selâmlar, hayırlı, bol ibadetle Ramazanlar ve sevinçli bayramlar yapmak nasip olsun.

Nermin:

Kardeşlerimizin bütün dilek ve temennilerine canı gönülden katılıyorum. İstesek de istemesek de farklı bir döneme giriyoruz. Aynı matbaayla kitap basımı gibi. Bu dönemde ve sonraki dönemde öncelikle medrese derslerine devamla birlikte onlayn derslerimiz devam etmeli. Azamî istifadeyi elde etmeye çalışmalıyız kanaatindeyim. Emeği geçen bütün kardeşlerden Allah razı olsun.

-DEVAM EDECEK-