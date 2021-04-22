İnşallah bu Nurlar daha fazla okunacak

Online derslere katılan hanımların ortak kanaati: İnşaallah Risale-i Nur'da işaret edildiği gibi gün gelecek bu eserler çok daha fazla okunacak ve istifade edilecek.

Hanımlar penceresinden online dersler - 4

Hesna Nur Erdoğdu

hesnanurerdogdu@gmail.com

Fatma Ünal:

Geçen Ramazan-ı şeriften bu güne kadar online dersleri takip ediyorum ve çok faydalanıyorum. Hem kendi semtimizdeki dersanemizde yüz yüze derslere hiç ara vermedik, hem online dersler artı faydalandırdı emeği geçen herkesten Allah razı olsun. (Adana)

Nurdan Şahin:

Allah sizlerden ebediyyen razı olsun ben de Hz. Ali Efendimizin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözüyle katkıda bulunmak isterim. Bana bir dersi hakikat öğretenin son nefesime kadar duâcısıyım bu çalışmalarınız Rabbimizin rızasına mazhar olsun duâcıyız.

Nurten Yanmaz:

Bundan tam bir sene önceydi. Pandemi yüzünden mecburî olarak evlerimize kapandık. Bu arada benim küçük torunum Asya Nur doğdu. Oğlum universite sınavlarına hazırlanıyordu. Ayrıca Yusufum babasından uzakta bizde kalıyordu. Bütün bu karışiklığın içinde onlain dersler başladı. Benim için adeta can simidi gibiydi.

Ayrıca bu bize güzel bir örnek oldu. Biz de haftada iki gün olmak üzere derslerimize onlain olarak başladık. Hem derslerimizi yapıyor hem de hasret gideriyor, dertleşiyor, sevinçlerimizi paylaşıyorduk.

Ben kendi adıma bu yeryüzü üniversitesinin rahle-i tedrisinde ders aldığım için çok bahtiyarım. Adeta evimiz bir okul oldu. Bir odada ben dersteyken diğer odalarda eşim ve oğlum derste. Zahmet olan bu pandemi bize rahmet yönünü de böylece göstermiş oldu.

Allah bu dersleri bize ulaştıran kardeşlerimden ebeden razı olsun. Pandemi geçse bile bu derslerin devamını canu gönülden arzu ediyorum. Derslerde buluşmak ümidiyle Allah’a emanet olun. Var olun Nur olun.

Arzu Kaya:

Selâmün aleyküm Nurbanu Ablacım. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Normal şartlarda tanışamayacağım çok değerli abla ve abilerimizle tanışıp sohbet ortamlarında bulunduğum için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Nerdeyse kırk gün olacak eşimi ani kaybetmenin üzüntüsünü benimle paylaşıp hafiflettiniz. Cemaatin gücünü çok derinden hissettim. Bana güç kuvvet oldunuz. Her akşam ders bekler oldum. Rabbim Üstadımızdan razı olsun. Ölene kadar bizi bu yoldan istikametten ayırmasın.

Sıdıka Arıkan:

Kardeşlerimin ifadelerine katılıyorum. Bu pandemi sürecinde dersler evimize gelmiş hemde çok kardeşlerimizi tanımış derslerini dinlemişiz buna ancak şükredilir teşekkür edilir. Allah hepinizden razı olsun.

Kudret Er:

Kardeşlerin dediklerine bende katılıyorum. Şahs-ı manevinin bizler için ne kadar ehemmiyetli olduğunun bir göstergesi oldu yaptığınız dersler ve programlar. Allah hepinizden razı olsun ve hizmetlerinizi daim etsin inşallah.

Aysun:

Ben kendi adıma çok istifade ediyorum. Katkısı olan herkesden Allah razı olsun. Online ortam bu kadar hareketliyken, bu ortamında nurlanması -şerden doğan hayır- bence. Geçen yıldan beri online dersler sayesinde bir çok gayretli abla ve kardeş tanıdık. Kendi ilimizde zaman zaman misafir ettiğimiz bir çok kıymetli ablamızı sık sık dinleyip istifade ettik çok şükür. Müdakkik dinleyicilerden gayret aldık. İstifademiz ihtiyacımızı hissettiğimiz ölçüde oluyor tabi ki, her durumda.

Yurtdışında yaşayanların ihtiyacı vesilesiyle başladı sanırım online dersler, ama hepimizin ihtiyacı varmış ki takip bu kadar fazla.

Belki normal zamanda başlasa bu kadar katılamazdık. Demekki zamanı şimdiymiş. Aynı zamanda sevk-i İlâhî olduğunu düşünüyorum. Evlerimiz, telefonlarımız nurlandı.

Rahatsız olup, uygun bulmayan varsa dinlemez. Eleştiriler varsa değerlendirilebilir.

Rabbim her ortam ve her şartta Risale-i Nurlar’a revaç versin. Şu hakikatleri bütün gönüllere ulaştırsın...

Havva Söğüt:

Aleykümselâm Nurbanu kardeş, onlayn dersler biz dinleyiciler için Allah’ın lütfu. Onlayn dersten başka her mahal kendi arasında ders yapıp ekrana çıkamayan kardeşlere ders okutarak onları kazanıyorsa Nur üstüne Nur. Ayrıca biz onlayn ders sevenler mümkün mertebe yüz yüze derslerimizi aksatmamalıyız. Onlayn dersler salgından sonra da devam etmeli vesselâm.

Hatice Gül:

Evet radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder. Ve o küllî şükür de, Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhatablarına birden yetiştirmek için, küllî yüzbin dilli semavî bir hâfız hükmünde, her vakit kâinatta Kur’ân’ı okumalıdır. Tâ o nimetin küllî şükrünü eda ve o nimeti idame etsin. (Kastamonu Lâhikası, s. 72)

Nurbanu Ablacım siz mesajı attığınızda özel okumamda burayı okuyordum. Bu dersler böyle bir sürecin ortaya çıkmasına vesile oldu. Ben bu süreç bitmiş olsa bile en azından haftada bir bütün kardeşlerle irtibat olması ve şahs-ı manevinin kuvvet bulması açısından devam etmesini arzu ediyorum.

Zeynep Tekke:

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben kendi adıma ve ailem adına çok istifade ediyorum. Gerek İstanbul, Ege Bölgesi ve diğer bölgeler herbiri ayrı ayrı çok kıymetli programlar yapıyorlar. Biz sadece oturup dinliyoruz arkasındaki o büyük emeği göremiyoruz. İşin en zor kısmı orası zaten. İnşallah en kısa zamanda temennimiz tabiki yüzyüze ders olması, ama bu süreç geçene kadar kesinlikle bu dersler her daim devam etmeli.

Gülden:

Bu korona sürecinde online dersler can simidi gibi geldi. Geçen seneki Ramazan hayatımın en güzel ve şevkli feyizli ve nurlu geçen zamanı oldu. Şahs-ı mane- viyi tam hissettirdi. Bu sene daha çok merkezden dersler hazırlanıp sunuluyor. Maşallah çok güzel yük ve görev paylaşılarak yapılıyor. Bu korona süreci bittikten sonra da devam etsin istiyorum.

Hilal Battal:

Madem Risale-i Nur şakirdleri, iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar; elbette Risale-i Nur’un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülâsalarını, bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lâzım geliyor. (Asa-yı Musa s. 9)

Bu derse binaen. Bu pandemi zamanında Risale-i Nurlar’ın hanelerimize kadar gelmesine vesile olan emek veren herkese müteşekkirim. Derslerin devamı elzemdir.

Leyla Şimşek:

Kardeşlerimin dediklerine aynen katılıyorum. Bu derslerin bizlere çok şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Şahs-ı manevinin ne büyük nimet olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Rabbim son nefesimize kadar bu dâvâdan, derslerimizden bizleri ayırmasın inşaallah.

Ülkü Seven:

Hayırlı Ramazanlar dileklerimi iletmek isterim öncelikle. Bu hastalık sürecinde hizmetin gereği online derslerin yapılması diye düşünüyorum. Bir şekilde destek olmak ve iştirak etmekle mükellefiz, devamını diliyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun.

Nurcan Tunç:

Sizin gibi değerli ablalarımızdan Risale-i Nur’u dinlemek ve şahs-ı manevinin bu kadar yurt dışı ve yurt içinde ki büyük fütuhatı benim gibi aciz kardeşinizi ümitvar ediyor. İnşaallah Risalelerde de söylendiği gibi gün gelecek bu değerli ve önemli eserleri herkes zaten okuyor. Daha fazla da okunacak inşaallah amin.

Zülfiye Alagöz:

Bu şartlar altında çok mühim ve elzem görüyorum. Ayrıca çok istifade ve ihtiyacımız var bu online derslere. Ve görüyorum ki her geçen gün daha da gelişerek devam ederek derslerin kalitesi artıyor. Bu derslerin devamını şiddetle arzu ederim.

Hele ki Eski Said Dönemi dersleri çok iyi oldu. Zaten anlaşılması zor eserler her yerde okunmuyor veya sen okusan da dinleyecek muhatap yok. Hem istifadeye medar oldu, hem de daha önce tanımadığımız abla ve kardeşleri görme, dinleme imkânımız oldu. Şahs-ı maneviyi daha iyi hissettik, şevklendik ve gururlandık. Diğer yapılan seminer ve panel çalışmaları da aynı şekilde. Zahmetsiz, masrafsız bir araya geliyoruz. Bu büyük bir nimet.

HAVVA:

Meselâ, Kuşadası bu anlamda çok değerli kardeşlerimizden ablalarımızdan ders dinlemek nasip oluyor. Bu dönemde gerçekten yüzyüze dersleri hepimiz çok özledik. İmkânı olan zaten dershanede ki derslere mutlaka katılıyor, fakat gelme ihtimali olmayanlar için mahrumiyet sözkonusu oluyor. Yasaklar kalktığında bile en azından seminer dersi olsa bile online olarak devam etmesini temenni ediyorum.

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