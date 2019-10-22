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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Biz Üstadımızdan Böyle Öğrendik

Hesna Nur ERDOĞDU
22 Ekim 2019, Salı 00:16
Eğer bir şey için yaşıyorsan tamam, sen gerçekten yaşıyorsun ve insansın demektir.

Çünkü zaman az vakit dar iş çok. Boşa harcanacak vakit yok. Her anını bir işe vakfetmelisin. 

Kitap okumalısın mesela, Kitap insanın en güzel dostu derler ya hani, işte o dost olan kitap Risale-i Nur’dur. Gel okuyalım, bu dava içinde yerimizi alalım. Çünkü sen güçlü insansın. Bu dava arıza kabul etmez. Bu dava zillete acizliğe zayıflığa müsaade etmez ettirmez. O yüzden tutunmalısın bir yerlerden, yalnız kalmak istemiyorsan, bir birliğin içine girmek zorundasın. Çünkü zaman cemaat zamanıdır. Şahıslar ne kadar dahi de olsa bu zamanın dehşetine yalnız başına karşı koyamaz diyen Bediüzzaman en güzel şekli de bizi aydınlatıyor.

Gel kardeşim, İçinde enbiyaların, evliyaların, sahabelerin, sıddıkların bulunduğu bu yüce davaya hizmet edelim. Bizi kimin ne yaptığı, kimin bizim hakkımızda ne düşündüğü ilgilendirmez. Gel Nurlarla iştigal edelim, düşünelim düşündürelim. Sevelim sevilelim, okuyalım okutalım..

Biz bu herkesin başka malayani işlerle uğraştığı boş hayallerle dolup taştığı zamanda bu zorluklara göğüs gerelim.  Risale-i Nur talebesi kimmiş, insan olmak neyi gerektirirmiş, akıllı olan insana gösterelim. 

Yalanın revaç gördüğü bu zamanda bizim modamız doğruluk olsun. Hasedin ortalıkta dolaştığı bu yerde biz susmayı öğretelim. Kavga çıkaranın yüzüne gülelim. Onun düşmanlığına karşı sevgiyle karşılık verelim. Kırmayı parçalamayı hüner sanan insanlara biz yapıcı olarak nasıl başımız dik olduğunu gösterelim. Heveslerinin peşinde koşup kalbim temiz diyenlere karşı açıp da kalbimizi gösterelim. Sevdiğim için her şeyi yaparım diyenlere gel biz bu dava için canımızı ortaya koyalım. Yaşamaksa yaşamak, ölmekse ölmek. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Bize korkaklık damarı verilmemiş.

Konuşmak için bilmek, bilmek için öğrenmek,öğrenmek için eğitim, eğitim için düşünmek, düşünmek için akıl, akıl için insan olmak gerek. Düşünebilen insanlar varlığını hissettirirler. Ağırlığı olan insanlar vardır. Nerde konuşacağını bilen, hangi sözcüğü hangi cümle içine sıkıştıracağını bilen insanlar vardır. İncitmemek için ses tonunu bile değiştiren insanlar vardır. Yolda yürürken harama rast gelmeyeyim diye etrafına bakmayanlar. Yere çöp atmayanlar. Öfkesini yutanlar, haksızlık karşısında hakkı haykırıp, diğer taraftan mütevaziliğin dibine vurmuş insanlar vardır. Hassas düşünen insanlar vardır. Bu özelliklere sahip olan insanlar çok nadir bulunur. Bu sıfatların hepsinin üzerinde tecelli ettiği bu insanlar tabi ki de Nur Talebeleridir. Risale-i Nur Talebeleri diğerleri gibi olamaz. Az konuşur çok iş yapar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar sadece Nurculara has değil tüm müslümanlarda olması gereken özelliklerdir. ‘Olması gereken’ ayrı ‘bunların hepsi zaten müslümanda var’ ayrı bir şeydir. Çünkü bunlar küçük gibi görünen aslında oldukça büyük olan gerçek bir mümine ait özelliklerdir. Bundan en çok nasibini alan ise Nurculardır. Çünkü Risale-i Nur Talebesi daima kendini yeniler, okur, takviye eder, şarj eder. Bu şekilde hep güncel kalır. Bu şekilde yaşar. Yukarıdaki özellikler ise Risale-i Nur’un okuyana kazandırdığı niteliklerdir. Doğru yaşama kılavuzu, güzel konuşma eğitimi, medeni cesaret, hürriyet aşkı, demokrat zihniyet ve üstün gördüğü ‘Adalet’. Risale-i Nur Talebesi budur, bundan ibarettir. İşte biz böyleyiz. Çünkü biz Üstadımızdan böyle öğrendik.

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