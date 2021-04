Bu dersler bizim için can suyu gibi oldu

Bu dersler sayesinde evlerimiz nurlandı. aynı zamanda sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki derslere katılma imkânı oluyor. herkesin istifade ettiği bu hizmete ara verilmesin.

Hanımlar penceresinden online dersler - 5

Hesna Nur Erdoğdu

hesnanurerdogdu@gmail.com

HATİCE:

ers dinleyebileceğimiz bir ortam oluşturdunuz. Geçen yıl Ramazanı mahsun geçiriyorken. Daha coşkulu gecirmeye vesile oldunuz. Bu yıl yine aynı coşkuyla Ramazanı karşılayacağımızı bilmek bizi mutlu ediyor. Derslerin devamlılığı gerçekten çok kıymetli bizler için. Ablalarımızdan daha çok istifade edebilmek için devam etmesini çok arzu ederim. Cenab-ı Hak devamını bize lutfeder inşallah. Allah razı olsun hepinizden.

Rukiye Beceren:

Online derslerin devamını talep ederim tabiki benim bulunduğum yer ile çakıştığı zaman ilk kendi sohbetimizi yapıp diğer derslere giriyorum. Uzakta olan, fakat dâvâ birlikteliği olan ablalarımın sohbetini dinlemek çok sevindiriyor beni çok istifade ediyorum.

Havvanur Duman:

Bu hizmeti başlatan bütün kardeşlerimizden Rabbim ebediyyen razı olsun hizmetinizden çok istifade ve istifaze ediliyor. Sakın sakın hiznetinize ara vermeyiniz. Bu hizmetler vesilesiyle Türkiye’nin değil dünyanın da aynı anda derslere katılma dinleme imkânı oluyor buna ne kadar şük- retsek hadsiz, hesabsız, sayısız Rabbimize hamdüsenalar, şükürler olsun.

Tülay DÖKÜLER:

Ben haftanın 6 günü çalışıyorum, bazı Cumartesileri işe gitmeyip derslere katılmaya çalıştım, ama bugünlerde hastalarla birebir temasım olduğu için bu mümkün değil. Çoğu zamanda sokağa çıkma yasağı var. Sosyal ağlar üzerinden yapılan dersler benim için bulunmaz nimet oldu. Hem derslerden istifadem arttı, hemde daha önce görmediğim kardeşlerden haberdar oldum. Dersleri hazırlayan, katkısı olan herkesten Allah razı olsun diyorum... Haklarını ödeyemem.

Emine Yüzer:

Selâmün aleyküm. Ben Hatay’dan katılıyorum. Allah sizlerden ebediyyen razı olsun. Ben buradaki derslerden çok istifade ettim. Bizi şevk ve gayrete getirdiniz. Allah size güç, kuvvet versin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Birgül Düşünür:

Online derslerin katkısı; dağınık olan çelik ipleri tek çelik halat şekline getirdi. Bütün kardeşleri eşitledi, omuz omuza tek bir hizada rükûya durdurdu. Kavi eneleri havuza atmayı kolaylaştırdı. Havuzun muhtevasını ve çapını genişletti. Hem kişiyi, hem mahalleri tedavi etti ila ahir. Kanaatim hayır işlerin muzır manileri çok olur, kesinlikle devam ettirilmeli online dersler.

Havva Aykan:

Bu pandemi döneminde en büyük manevî desteğimiz onlain dersler oldu. Katkısı çok büyük, lütfen dersler devam etsin

Sibel:

Ben Almanya’dan katılıyorum. Allah öncelikle sizlerden ebeden razı olsun. Çok istifade ettim derslerden. Bizim de medresemiz Elhamdülillah kapanmadı. Ama ne kadar hergün Risalelerle meşgul olsak bizim için de o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle kaldırılmasın online dersler. Hakkınızı helâl edin. Allah’a emanet olun.Bu sıkıntılı süreçte hepimize ab-ı hayat oldu bu dersler. Bu dersler büyük bir şahs-ı manevinin varlığını ve kâinata ne kadar büyük bir tesir ettiğini anladım. Geçen yıl ve sonrasında devam eden derslerle, hiç tanımadığım ve ömrümce belki tanımaya fırsat bulamayacağım ablalar ve kardeşler tanıdım.

Meryem Güney:

Pandemi döneminde yapılan bu hizmetler takdire şayandır. Cenab-ı Hak makbul eylesin. Ahiret kardeşlerimle bu Nur penceresinden Kur’ân eczanesinden teneffüs etmek çok güzel oldu. Hastalıklar arttıkça ilâcın da dozu arttırılması gibi her gün ab-ı hayat, Nur derslerine katılmak bana çok iyi geldi. Allah ebeden razı olsun.

Bedriye Efe:

Biz bu Onlein derslerinde Şahs-ı manevinin ne demek olduğunu derinden hissettik. Çünki yıllardır gurbette olduğumuzdan buradaki birkaç şehirler arası ders ve faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Şimdi gördük ki, güzel vatanımızda ne cevherler varmış? Bu kadar değerli kardeşlerimiz Risale okulunda küçüklüğünden yetişmiş ve bizlere bu birikimleriyle ders okuyorlar. Nasıl duâ ettiğimizi Rabbim biliyor. Risale-i Nurlar daha çok açıldı elhamdülillah. Bu derslerin güzellikleri ve faydaları saymakla bitmez. Ben bütün zerrelerimle, duygularımla Onlein derslerimizin devamlı olmasını istiyorum.

Nurcan Kılıç:

Dersleri hasretle özlemle bekliyorum. Buradaki kardeşlerden de çok güzel geri bildirimler duyuyorum. Kesinlikle devam edilmeli bir ablamın dediği gibi pandemi bitse bile. Belki günü azaltılır seminer tarzı derslerin devamını çok arzu ederim. Uhuvvet ve muhabbetimize de katkısı var diye düşünüyorum.

Birsel Ünver:

Allah emeği geçen her kardeşten razı olsun. Kendi adıma geçtiğim zorlu imtihanımda, hem benim, arkadaşlarımın ve akraba ve taallukatımın yanında oldunuz. Online dersler sayesinde istifade ve istifazemiz anlatılamayacak derecede güzelliklere vesile oldu.

Rahimenur Yıldız:

Ben 3 yıldır derslere katılmakta çok zorlanıyordum. Kızımın enfeksiyon kapmaması gerektiği için. Bu dersler tekrar hayat oldu elhamdulillah. Her ders duyurusu bir heyecan oluyor. Teknoloji asrında zaten olmalıydı bence. Uzakları yakın etmesi cihetiyle de harika. Allah razı olsun.

Nuran Gürçay:

Şahs-ı maneviyi zoom dersleri ile dahada hissettim. Her Pazartesiyi iple çekiyorum. Şükürler olsun ki siz kardeşlerin Risaleyi Nur’u bize ihlâs ve uhuvvet içinde, bu kadar güzel aktarımlarını tekrar etmesini isterim. Hizmet eden bütün kardeşlerden Ebeden Allah razı olsun.

Ankara Kızılcahamam’dan yüzyüze derslere katılamıyorum. Benim için su gibi, hava gibi can suyu oldu dersler. Buraya geldim geleli irtibat kuramadım nasip olmadı yüz yüze dersler. Rabbim her birinizden ayrı ayrı ebeden razı olsun. Şu mübarek Ramazan ayı arefesinde Rabbim ne sıkıntınız varsa gidersin, her işlerinizi rast getirsin kolaylaştırsın. Evlerinizi Kâinat Sultanı’nın, Üstadın, ziyaret ettiği huzurlu sağlıklı bereketli mutlu yuvalar eylesin...

Halime Dursun:

Pandemi münasebetiyle evlere kapandığımız bu süreçte, büyük bir imtihan olduğumuzun farkındaydık. Bizim mahallimizdeki hanım cemaatinin yaş ortalaması oldukça yüksek, çeşitli sağlık sorunları var. Bu süreçte, derslere hiç gelemediler. Benim gibi özel durumundan dolayı dersleri düzenli takip edemeyenler de var tabiî. (Annem alzheimer hastası) Birkaç kişiyle mahal derslerimiz devam ediyordu. İşte tam da bu süreçte online dersler büyük bir lütuf oldu.

Bence en önemlisi dünyanın ve Türkiye’nin her tarafından dâvâ arkadaşlarımızdan, onların hizmetlerinden haberdar olduk, ki bu çok şevk, heyecan, gayret uyandırıcıydı. Mahallerimizde yalnız olmadığımızı, büyük bir dâvâya karınca kararınca su taşıyan bir şahs-ı manevinin bireyleri olduğumuzu, derslere gidip gelmenin bile hiç basite alınamayacağını anladık. Bütün bunlar hemen bir anda aklıma gelenler. Belki başka kardeşlerimiz, duygularını çok daha güzel ifade edecektir. Sürçülisan ettiysem affola..

Seher:

Selâmünaleyküm. Ben Fransa’dan sizleri dinliyorum. Burda imkânlardan bu kadar kısıtlıyken bu sayede çok istifade ediyorum elhamdülillah. İnşallah devam ederiz.

Raziye:

Derslerin devamını diliyorum. Çok istifadeli, yapanlardan, hizmet edenlerden Allah razı olsun.

Cevriye Ertan:

Bütün mesajları canı gönülden onaylıyorum ve derslerin ısrarla devam etmesi taraftarıyım. Emeği geçenlerden Allah ebeden razı olsun.

SON