Hanımlar penceresinden online dersler - 3 Bu dersler başladığından beri mümkün olduğu kadar hiçbirini kaçırmadan dinlemeye çalışan biri olarak 65 yaş üstünde ve bazı imkÂnsızlıklar içindekilere çok istifadeli birer tiryak olduğunu hep düşündüm. Pandemi bitse de akşam dersleri hiç bitmesin.

Hanımlar penceresinden online dersler - 3

Hesna Nur Erdoğdu

hesnanurerdogdu@gmail.com

Fevziye:

Bu dersler başladığından beri mümkün olduğu kadar hiçbirini kaçırmadan dinlemeye çalışan biri olarak 65 yaş üstünde ve bazı imkânsızlıklar içindekilere çok istifadeli birer tiryak olduğunu hep düşündüm. Hem mealen söylemiş olayım hadisi şerifte “Sizinle bir kişinin imanı kurtulmuşsa sahralar dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır” deniyor. Bu derslerle kimlerin nasıl kurtulduğunu bilemeyiz. Allah hepinizden sayısız razı olsun. Pandemi bitse de akşam dersleri hiç bitmesin.

Nurhan Demirdöğmez:

Selâmün Aleyküm kıymetli kardeşlerim herbirimiz farklı bölgelerde farklı kardeşlerimizin derslerini dinleme fırsatı buluyoruz. Barla Lâhikasında şu Risale (*) bir meclis-i nuranidir ki Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirdleri, içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ediyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur’ân’ın şakirdleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Her biri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyorlar” buyurulduğu gibi biz de onların yapılan bu nurlu hakikatleri nurlu kardeşlerimizin dillerinden dinlemek bizi çok mesrur ve memnun ediyor. Hakikî mücahid kardeşler ile görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakikî bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek istifade etmek “ gibi faydalarından bizlerde istifade ediyoruz, feyizyab oluyoruz. Bu pandemi döneminde böyle bir nimetin şükrü derslerin devamıyla olur diye düşünüyorum. Emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Cahide Bulduk:

Aleykümselâm şahsım adına çok istifadeli oluyor devam etmesini arzu ediyorum. Böylelikle cemaatin birlik beraberliğini sağlıyor ve sevke medar oluyor. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun inşallah.

Hilal Battal:

Yüzyüze dersler başlasa bile eş zamanlı olarak online dersinde açık olmasından yanayım.

Biz pandemi öncesi dönemlerde özel günlerde kıymetli ablalarımızı dâvet ediyorduk. Bu online derslerle Risale-i Nurlar’ı meslek ve meşrebi yapmış kıymetli ablalarımızı yanımızda gibi dinleme fırsatı buluyoruz. Allah (cc) ebeden razı olsun.

Mualla:

Risale-i Nur Talebesi’nin bir özelliğidir “taltifte ve tebrikte cömert olmak. Maşallah, barekallah sizlere. Rabbimizin ahirzaman insanına lûtfettiği teknoloji nimetinin şükrünü tam eda edemeyişimizden midir bilinmez, minicik bir vazifeli memuru insanlığa musallat edip, bu nimetin istikamette kullanılmasına sizleri nümune-i imtisal ve vesile eyledi elhamdulillah. Hüve zerrelerine takılan nurlu hakikat sözleriyle, bir nevi tecrid halindeyken evlerimiz şenlendirildi.

Hanımlara olan onlein derslerin yanında, belki ondan daha mühim yavrularımıza da bu nev’iden onlein derslerin yapılabilmesi her açıdan tebrike şâyan. Moderatöründen, dersi okuyanından, linki teminde yardım edenine, bunların tedbiri için yapılan istişarelerdeki her bir fedâkar, gayyur kardeşimize kadar hepinize medyunu şükranız.

Evet, umumî musîbet bitsin, yine omuz omuza diz dize, korkmadan dersanelerimizde yüzyüze derslerimizi, az kişiyle değil hep birlikte yapalım. Ancak, iller bazında ortak istişare ile, ayda bir, onbeş günde bir, ortak bir müsait saatte, onlein olarak bu hizmet devam etmeli.

Birimiz Ege’de, birimiz Marmara’da, kimimiz Karadeniz veya yurt dışındayız. Ne güzel oluyor, birbirimizi şahsen tanımasak bile, şahs-ı maneviye dahil olmak gibi hissettiğimiz onlein derslere, katılan bütün kardeşlerle, kalplerimizin aynı gaye için attığını hissetmekten güzel ne olabilir. Rabbim cümlemizi rızası dairesinden ayırmadan, birimizi, diğerimizin muavenetine göndererek bu ağır ve kıymetli hizmet definesini taşımada daima isdihdam etsin. Amin.

Hale Fidan:

Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rabbim istifade ve istifazemizi arttırsın. Derslerin devam etmesini istiyorum ben de şahsım adına. Online derslerle farklı bir hizmet alanının açıldığını düşünüyorum.

Suzan Şahin:

Allah hepinizden razı olsun hastalık gidince dersanelerimize dönsek bile yine haftada birkaç kere onlayn derslerini yapalım düşüncesindeyim. Çok istifadeli oluyor dersanelerimiz açık, ama yeterli hizmet yapamıyoruz kardeşlerim. O açığı bu derslerle tamamlıyoruz. Allah’ımıza milyonca şükrediyoruz. Allah hepimize saadet-i dareyn nasip etsin. Bu dersler cemaati bir birinden haberdar etti, bizde memnunuz.

Ayfer Yörü:

Şahsım adına online derslerden çok istifade ediyorum. Farklı şehirlerden ablaları ve kardeşleri tanıma fırsatını da buluyoruz. Uhuvveti arttırıp, şahs-ı maneviyeyi de kuvvetlendiriyor. Abla ve kardeşlerimizin donanımlı şahsiyetleri bizi şevk ve gayrete getiriyor. Evlerimizi online derslerle süsleyerek, vaktimizi de hayırlı işlerde kullanmaya vesile oluyor. Bu derslerin devamını talep ediyorum. Emeği geçen İzmir, İzmit, Nevşehir, Karadeniz bölgelerinden Allah razı olsun.

Bahriye:

Allah sizlerden razı olsun. Bizleri bu ahir zamanın, çetin hallerinde yalnız bırakmayıp, tutunacak dal ve ab’ı hayat oldunuz Nur hakikatlerinin bu doyumsuz lezzetini evlerimizin duvarları dahi kana kana içti sayenizde. Zaman oldu dinleme fırsatı bulamasam, onca emeğe saygısızlık addettim, kendime kızdım. Bizler sizlerden razı olduk Cenab-ı Hak da ebeden razı olsun kardeşlerim. İnşallah devamını bekliyoruz. Rabbim bizlere ahiretinde hep beraber Üstadımız Said Nursî Hazretleri ile yüz yüze ders yapabilmek nasip etsin inşallah.

Sevgi Sağun:

Amin Ablacım Allah hepinizden ebeden razı olsun... Şu an mesajları hep okuyorum. O kadar faydalı, şevkli huzurlu oldumki kelimelerle anlatamam. Risale derslerini dinlemekle gönlümüz gül gülistan oluyor. Bizlerin mesleği meşrebi dâvâsı Risale-i Nur’dur... Devam devam devam. Cümlenizden Rabbim razı olsun. Hastayım inşallah Rabbimin memuru göre- vini bitirip gidiyor izn-i İlâhiyle. Duânızda yer almak isterim... Hayırlı, sağlıklı, manevî temiz havamız Ramazanımız mübarek olsun...

Ayla Toksöz:

Kardeşlerim kâinatta tesadüf yok. Cenab-ı Hakk’ın her işi hikmetlidir, bizim için binler faydaları vardır. Bu pandeminin gelmesi de cüz’î şerrin mukabil sayısız faydaları oldu. Biz dünyanın her yerindeki kardeşlerimizi tanıdık şahs-ı manevinin önemini kavradık. Üstadımızın hizmet metodunu ve önemini öğrendik. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Ama biz bu manevî ortamı ve havayı çok sevdik. Artık bundan ayrılamayız. Hayırlı ve mübarek işlerin çok muzır manileri olur. Eğer bu maniler iyi niyet zannıyla ise şefkat tokatlarını kötü niyetle ise zecr ve gadab-ı İlâhiyi düşünsünler. Biz Nurdan ayrı kalamayız vesselâm. Dolayısıyla derslerimizin devamını cânı gönülden istiyoruz.

Azime Doğan:

Ben de kendimi gurbette görenlerdenim. Bir tek derslerle nefes aldığımız için, Üstadımızın müjdesine nail olmuş durumundayız. O zaman radyo ve teyp vasıtasıyla Nurlar okunuyordu. Şimdi elhamdülillah internet vasıtasıyla bütün dünya dershane oldu. Her ders ayrı bir tiryak bu zamanda böyle bir cemaatte beraber olmak çok büyük bir bahtiyarlık emeği geçen herkesten Allah ebeden hoşnut ve razı olsun inşaallah.

Derslerimizin devamını diliyorum. Rabbimin birliğine ve rahmetine emanet olunuz.

Hilal Sevil:

Hayatım boyunca şahsî gayretimle elde edemediğim feyzi ve istifadeyi onlein derslerde aldığımı hissediyorum. Bu havalideki onlein dersleri takip eden kardeşler de aynı kanaatteler. Bir de dünyanın dört bir yanında Risale-i Nur’u özümsemiş hanımların olduğunu görmek ve onların birikimlerinden faydalanmak muhteşem bir duygu... Meğer ne büyük kıymetlerimiz varmış diye kuvve-i maneviyemiz artıyor... Risale-i Nur’un nasıl bir üniversite olduğunu, müştak talebelerini nasıl eğittiğini defalarca kez onlein derslerde müşahede ediyoruz... Bu muazzam hizmetin hastalık süreci bitse de devamını arzu ediyoruz.. Bu süreç bize böyle bir hizmet metodunu keşfettirdi... Rahmet-i İlâhiyenin bu zor ve sıkıntılı zamanda bizlere büyük bir lütfudur bu... Bu defineyi kaybetmeyelim...

Emine Zehra:

Evet radyonun küllî nimetiyet ciheti, küllî bir şükür iktiza eder. Ve o küllî şükür de, Hâlık-ı Arz ve Semavat’ın kelâm-ı ezelîsinin şimdiki bütün muhatablarına birden yetiştirmek için, küllî yüzbin dilli semavî bir hâfız hükmünde, her vakit kâinatta Kur’ân’ı okumalıdır. Tâ o nimetin küllî şükrünü eda ve o nimeti idame etsin. (Said Nursî)

Sevinç Danışmaz:

Biz gurbette yaşarken Türkiye’ deki cemaate fazla bir bağlantı kuramıyoruz maalesef. Bu online dersleri vesilesiyle ne kadar geniş ve güzel bir cemaatin mensubu olduğumuzu anlamaktan çok mutluyuz. Siz değerli ablalarımızın ve kardeşlerimizin derslerini dinleyip ufkumuzun genişlediğini ve şevkimizin arttığını görmekten daha güzel bir netice ne olabilir ki. Ben gurbette yaşayan bir kardeşiniz olarak bu derslerin devamını canı gönülden arzu ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. (Almanya)

Saliha Yaprak:

Ve aleyküm selâm karantina günlerinden önce yüzyüze iştirak ettiğimiz derslerimize yasaklarla beraber verilen ara haliyle bizleri derinden üzmüştü. Akabinde başlatılan bu manevî dersler hem hasretimizi bir nebzede olsa dindirmiş hem de değişik bölgelerden katılıma vesile olduğundan uhuvvet noktasında da bağları güçlendirmiştir emeği geçen herkesi canı gönülden kutlar hizmetlerin devamını Yüce Rabbim den niyaz ederim. (Alanya)

-DEVAM EDECEK-