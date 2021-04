Online dersler büyük ilgi görüyor

Sesli ve görüntülü yayınlara dikkat çeken yine Üstad Bediüzzaman Said Nursi olmuştu. İman hakikatlerinin hava zerrecikleri marifetiyle bütün dünyaya neşredilmesi, Bediüzzaman'ın mefkûresinde mevcut idi.

Hanımlar Penceresinden Online Dersler (1)

***

Risale-i Nurlar yaklaşık yüz sene önce el yazmalarıyla yazılarak ve ço- ğaltılarak yayın hayatına başladı. Sonradan matbuat lisanı devreye girdi. İlk defa “matbuat âlemi ile tezahüre başlamak” ve ders vermek zamanı geldiğini haber veren de Üstad Hazretleri idi. Sesli ve görüntülü yayınlara ilk dikkat çeken yine Hazret-i Üstad idi. İman hakikatlerinin hava zerrecikleri marifetiyle bütün dünyaya neşredilmesi, Hazret-i Üstad’ın mefkûresinde mevcut idi.

Nitekim Üstadımız radyoyu bu çerçevede değerlendirmiştir. Radyo makineciğindeki bir avuç havanın her bir zerresinin, yüzlerce istasyondan yayın yapan yüzlerce sesleri kendi şivesiyle, kendi ses tonuyla, kendi özel söyleyiş biçimiyle hiç bozmadan binlerce kulağa işittirmesi, Nur Talebelerine mükemmel bir neşir imkânı sağlıyordu. İnsan, lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak’tan istese ve kavanin-i âdetine ve inayetine tevfik-i hareket etse; ona dünya, bir şehir hükmüne geçebilir. Her şerden hayır çıkarmak şiarımızdır. Pandemi sürecinde online ders sistemi ister istemez hizmet dünyamıza girdi ve Risale-i Nur’un hakaikını sadece yüz yüze değil, dünyayı bir bahçeye çeviren sistemlerle global bir metraj içerisinde neşretme imkânı sağladı.

Online derslerle evlere her gün belki de bir kaç kere Risale-i Nur dersleri girmesine vesile oldu. Ders yapan kişiler de zaten istişare edilerek kararlaştırılan Nur Talebeleri olduğundan, gayet kaliteli dersler icra edildi.

Pandeminin insanları yalnızlaştırdığı, pek çok psikolojik hastalığın fazlalaştığı şu son bir yılda, Risale-i Nurlar’ın evlerde hava zerreleriyle her köşeye nüfuz etmesiyle, Nur hizmeti camiasında bu süreçte gelişen psikolojik problemlerin ne kadar az olduğuna şahit olduk. Bu müfritane irtibatın önünün kesildiği bu imtihan sürecinde (Pandemi) herkesin birbirinin evine misafir olmasına zemin hazırlayan online dersler sayesinde oldu. Böylesine neşir vazifesinin yapıldığı ve evlerin hatta dünyanın bir Medrese-i Nuriye hükmüne geçtiği bu süreçteki online dersler hakkında hanımlar penceresinden görüşler;

ONLİNE DERSLERİN HANIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ayşegül Koyuncu:

Online dersler bize covid hediyesi oldu. Bütün kıt’alardaki kardeşleri birleştirdi, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Evlerimizi Medrese-i Yusufiye yaptı ne şartlarda olursak olalım bizi bu dâvâdan hiçbir şeyin ayıramayacağını tekrar ispatladı. Herkesden Allah razı olsun.

Şule Nur Şengün:

Online dersler sayesinde hanelerimiz birer Medrese-i Nuriyeye dönüştü, bir Risale-i Nur okulu oldu adetâ, arayıp da bulamadığımız bir nimetti belki de. Covid-19 sayesinde zahiren dehşet verici görünse de neticesinde binler güzel hikmetleri de gösterdi. Dolayısıyla online olarak gerek imanî konular, gerek içtimaî konular ve gerekse gazete takiplerinin organize edilmesi bizi ciddî anlamda geliştirdi. Elimizde böyle bir nimet varken Derslerimizin devamını bekleriz.

Beysun Ziylan:

Online dersler bu musîbetli zamanda hava zerrelerinin nurlanmasıyla çok büyük bir ihtiyacı karşıladı elhamdülillah. Her ne kadar yüz yüze derslerin yerini hiçbir şey karşılamasa da online derslerle yeryüzü bir mescit bir dershane oldu. Bir arada derslere katılamayan kardeşlerimiz için büyük bir nimet. Bütün cemaat bu derslerden istifade ediyor. Böyle bir nimeti elimizin tersiyle itmek olmaz.

Ayşe Nur Aydoğdu:

Her ne kadar bazı kardeş ve ablalarımız online derslerin nasıl bir ihtiyacı karşıladığına, ne derece menfaatli ve istifadeli olduğuna dair yeterince söz söylemiş olsalar da naçizane ben de bu konuda bir şey beyan etmek isterim.

Bir seneden fazladır imtihan olduğumuz bu umumî musîbet sebebiyle; elbette Nur Talebeleri de herkes gibi belki çok daha fazla hürriyetlerini kısıtlayan bazı uygulamalar ve mecburiyetlerden dolayı üzüldüler ve sıkıldılar. Ama toplumun hiçbir sosyal tabakasında bu derece evlerin Medrese-i Yusufiye gibi birer ilim yuvasına dönüştüğünü görmedim, sanmıyorum. Üstadın “Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belâyı def’etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” beyanının bir hakikati daha ortaya çıktı diye düşünüyorum.

Tuba:

Online dersler kâinat mescidinde Kur’ân kâinatı okuyor hakikatini hakkelyakin müşahede ettirdi. Belki birçoğumuzun duâsı ve niyetinin neticesi gelen bir ikram-ı İlâhî... Katılmak isteyip de katılmadığınız dersler, paneller, seminerler v.s. Canlı olarak katılma ve istifade etme imkânını sundu Rabbim. İnşallah da devam etmesini canıgönülden çok isterim. Ayrıca açık bir eğitim alanı gibi, diğer bir tabirle medresettuzzehranın bir yansıması. Hem şahs-ı maneviyi hissetmenin huzuru ve kuvveti, hem ilmi marifet v.s her cihetten dolu dolu bir yıl geçirdik.

Emine Baydaş:

Yeryüzü koca bir dershane oldu elhamdülillah online dersler sayesinde. Birimiz şarkta birimiz garpta da olsak nasıl Nurlu bir zincirin halkaları olduğumuzu fark ettik. Bir halka da olsak vazifemizin büyüklüğünü fark ettik, halka olarak sağlam olmalıyım ki zincirde görevimin hakkını vereyim, şuurunu perçinledi bu dersler. Ben olarak yaşayıp giderken nasıl büyük bir ‘biz’ olduğumuzu fark ettirdi... Her türlü övgüye ve desteğe lâyık olan bu dersleri Rabbim daim etsin, bu nimete bizleri lâyık etsin. Korona illetini Rabbim tez zamanda hayatımızdan çıkarsın, ama bu vesileyle hayatımıza giren online derslerimiz daim olsun inşallah... Emeği geçen herkesten Allah razı olsun....

Nurşen:

En zor zamanlarımızda evimize, gönlümüze, ruhumuza, evlâtlarımıza ilâç gibi oldunuz. Dünyanın Türkiye’nin her ilinde ki ahirette buluşacağımız Nur ve dâvâ kardeşlerimizi ismen bedenen tanımış olduk. Okudukları hakikatler ve ilimleriyle şevk, gayret, muhabbet dairesi içinde nimetlendirildik elhamdülillah. Rabbim hepinizde razı olsun. Rabbim şevkinizi, ilminizi arttırsın inşallah Rabbim dershanelerimizde, büyük programlarda ve Ahirette Yeni Asya sancağı altında hepimizi buluşursun, Üstadımıza kavuştursun. Online ders ekibinde görev alan, ders okuyan, şevk ve gayretle dinleyen bütün NUR TALEBELERİNİ sevgi ve muhabbetle.

Aydın Fatma:

Nur Talebesi her fırsatta hizmetini, dersini, vazifesini yapar, yapmalı. Pandemi sebebiyle derse gidemeyen kardeşlerimize şevk kaynağı, nokta-i istinad oldu bu dersler. Risale-i Nurlar’ın ne büyük bir derya olduğunu, her müşkül konuyu Risalelerin halledeceğini tekrar bizlere gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışından kardeşlerimizi ablalarimizi tanımayı, onların sesinden Risale-i Nurlar’ı dinlemeyi, onların şevkinden, ihlasından hisse alabilmeyi bizlere nasip etti. Kocaman nuranî bir şahs-ı maneviye dahil olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dersleri organize eden kardeşlerimizden, ablalarımızdan Rabbim ebediyen razı olsun. Normal hizmetlerimize dönsek bile bu dersler devam etmeli diye düşünüyorum.

Bedriye Efe:

Biz bu onlein derslerinde şahs-ı manevinin ne demek olduğunu derinden hissettik. Çünki yıllardır gurbette olduğumuzdan buradaki birkaç şehirler arası ders ve faaliyetlerimizi yapmaya çalışıyorduk, şimdi gördük ki, güzel vatanımızda ne cevherler varmış, bu kadar değerli kardeşlerimiz Risale okulunda küçüklüğünden yetişmiş ve bizlere bu birikimleriyle ders okuyorlar, nasıl duâ ettimizi Rabbim biliyor, kardeşim Nurbanu başta sizi tanıyor sanıyordum, ama esas bu onlein derslerinde tanıdım elhamdülillah, Risale-i Nurlar daha çok açıldı elhamdülillah. Bu derslerin güzellikleri ve faydaları saymakla bitmez. Akşam derslerimiz için, akşam yemeğimizin saatini öne aldık, taki odamda dersimi rahat dinleyim diye. Ben bütün zerrelerimle, duygularımla online derslerimizin devamlı olmasını istiyorum. Siz okuyup anlatan, hazırlık yapan bizlere ulaşan bütün kardeşlerimden Rabbim razı ve memnun olsun. Üstadımızdan razı ve memnun olsun, Allah’a binlerce şükürler olsun, bizlere bu nimeti nasip etti elhamdülillah.