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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Eğri otur, doğru konuş

Hüseyin GÜLTEKİN
29 Mayıs 2023, Pazartesi
Aşağıdaki suallerim, iktidarın yaptığı doğruları abartarak nazarlara veren, yanlışları da çarpıtarak doğru olarak lanse etmeyi meslek edinen bazı iktidar meftunlarına olacak. İnşallah eğri otururlar da doğru konuşurlar diye temenni ediyorum:

Geçmişteki tek parti, tek adam sisteminin devamı olan şimdiki ana muhalefet partisinin, eskiden yaptıklarından pişman olarak sahiplenmediği, yıllar sonra meftun olduğunuz iktidarın parlamentoyu da devreden çıkararak yürürlüğe koyduğu, birçok keyfîliğe ve hukuksuzluğa sebep olan bu ucube sistemi inşa etmeye, taraftar olmadığınız başka bir parti tevessül etseydi, doğru söyleyin şimdi yaptığınız gibi taraftar çıkıp, alkışlar mıydınız?

Astronomik zamların altında ezilen milyonların yanında, iktidara sırtını dayayan, hayat pahalılığının nasıl bir şey olduğundan bîhaber malum kesimin, şatafatlı ve debdebeli hayatını sürdürmeye devam ettikleri bu iktidar döneminde yaşanan bu eşitsizlikler, hasbelkader beğenmediğiniz başka bir iktidar döneminde yaşansaydı, hükümeti tebrik eder alkışlar mıydınız? Yoksa karşı çıkıp tel’in mi ederdiniz?       

Adalet, hak-hukuk diyerek yola çıkan ve sizin de doğru-yanlış demeden bütün uygulamalarını alkışladığınız bu iktidar döneminde, hâlen karanlıkta olan bir darbe girişiminden, tarihte emsaline rastlamamış bir şekilde, anneleriyle beraber çoluk çocuğun sorumlu tutularak hapishanelere doldurulması, binlerce kişinin beraat ederek suçsuz olmalarına rağmen, işlerine dönmelerine izin verilmemesi gibi hukuk skandallarının aynısı başka herhangi bir iktidar döneminde yaşansaydı, şimdiki gibi alkış tutar mıydınız? Yoksa şiddetle karşı çıkıp yüksek sesle itiraz mı ederdiniz?

Geçmişteki tek parti dönemindeki idarecilerin ve diğer mensuplarının, kendileri gibi düşünmeyen, bilhassa muhafazakâr kesime “mürteci”, “gerici” gibi damgalamaları âdet haline getirmesine karşılık, mevcut iktidarın da kendilerine muhalif gördüğü hemen herkesi adeta düşman ilan ederek “vatan haini”, “terörist” gibi ağır ithamlarını tasvip edip, taraftar çıkmanın insaf ile bağdaşır bir yönü var mı?

Yine bu iktidar döneminde, mülakatlarda sorulan soruların çoğuna doğru cevap verdikleri halde, sırf iktidar partisine yakın olmadıkları için başarısız ilan edilen binlerce gencin hayatlarının karartılmasına karşılık, diğer taraftan, iktidar partisine taraftar görülen nice başarısız ve liyakatsiz gençlerin iş başı yapmaları gibi hukuksuz uygulamalar, taraftar olmadığınız başka iktidarlar döneminde yaşansaydı nasıl bir tepki gösterirdiniz?

Evet vatandaş olarak herhangi bir siyasi partiye taraftar olmak her insanın en tabii hakkıdır. Velakin rey verdiğimiz partinin ülke ve millet yararına olan uygulamalarını tasvip edip, onları teşvik hatta tasvip etmek, fakat memleket hayrına olmayan yanlış icraatlarına ve uygulamalarına karşı çıkıp itirazlarda bulunmak hakperestliğin gereğidir. 

Böyle yapmayıp, reylerimizle desteklerde bulunduğumuz partilerin uygulamalarını doğru-yanlış ayırımı yapmadan alkışlamak, unutulmamalıdır ki, farkında olmadan, yapılan haksızlıklara, zulümlere ortak olmak manasına gelir.

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