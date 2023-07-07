Millet İttifakı devam etmeli

Cumhur İttifakı, geçen seçim süreçlerinde yaptığı gibi sınırsız devlet imkânlarını kendi lehinde kullanarak, adil olmayan bir yarış neticesinde az bir farkla 28 Mayıs seçimlerini kazandı.

Bütün imkânsızlıklara, araya sokulan fitne oyunlarına, zayıf bir medya desteğine rağmen Millet İttifakı % 48 gibi bir oy oranını elde etti. Takriben toplumun yarısını demokrasi, adalet, hürriyetler ve Parlamenter Sistemi geri getirme meselesinde ikna etti.

Millet ittifakını oluşturan taraflar, seçim yenilgisinden ümitsizliğe kapılıp ittifakı dağıtarak ayrı ayrı hareket etmeleri halinde, bu durum tek adam rejiminin işine yarayacağı açıktır. Ayrıca bu tavır, onlara destek veren önemli bir kitleyi ümitsizliğe sevk eder. Onlar, en kısa bir zamanda tekrar bir araya gelerek, hatta ittifakı genişleterek beraberce mücadeleye devam etmeleri millet menfaatinin gereğidir.

İktidar, seçim sürecinde Millet İttifakını dağıtmak için çok uğraştı, ancak buna muvaffak olamadı. Karşısında organize olmuş güçlü bir ittifakla karşılaşması onun işini zorlaştırdı. Hatta siyasetin gündemini muhalefet belirlemeye başlamıştı. Birleşenleri, aralarına sokulmak istenen fitne tuzaklarına düşüp Millet ittifakını dağıtırlarsa, iktidara aradığı altın fırsatı kendi elleriyle sunmuş olurlar.

İttifakta kuvvet vardır. Ayrılıkta zarar var. Muhalefetin çözülerek farklı kulvarda demokrasi mücadele yapması iyi bir sonuç vermez. Elde ettikleri % 48’lik toplum desteğine dayanarak ve daha da güçlenerek hala iktidar alternatifi olduklarını ispat etmeye, yolsuzluklardan bizar olan topluma ümit ışığı göstermeye devam etmeleri lazımdır.

Hayatı zorlaştıran yüksek enflasyon ve derin ekonomik kriz, iktidara destek veren kitlenin bir kısmını Millet İttifakına yöneltmesi kuvvetle muhtemeldir. Ama ittifak dağılırsa bu ihtimal kalkar, belki de tersi yaşanabilir.

O takdirde karşısında ciddî alternatif görmeyen tek adam rejimi, demokrasi ve hukuktan daha çok uzaklaşarak ülkeyi zarara sokan daha vahim icraatlar yapmaya devam eder. Bunun acı sonuçlarına sadece iktidar destekçileri değil, bütün toplum katlanmak zorunda kalır.

Elhasıl: İstibdada, baskıya, zulme karşı demokrasi, adalet ve hürriyet eksenli mücadele, farklılıkları bir tarafa bırakan güçlü bir ittifakla başarıya ulaşır. Millet İttifakı bu yolda önemli mesafe kaydetmiştir. Sonuca ulaşmak için gevşemek, dağılmak değil, bilakis hata ve kusurlardan ders alarak yeni bir azim ve kararlılıkla yoluna devam etmelidir. Tarih göstermiş ki, ısrarla devam ettirilen böyle bir mücadele önünde hiçbir zalim rejim ayakta kalmamıştır.