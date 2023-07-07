"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Millet İttifakı devam etmeli

İbrahim ERSOYLU
07 Temmuz 2023, Cuma
Cumhur İttifakı, geçen seçim süreçlerinde yaptığı gibi sınırsız devlet imkânlarını kendi lehinde kullanarak, adil olmayan bir yarış neticesinde az bir farkla 28 Mayıs seçimlerini kazandı.

Bütün imkânsızlıklara, araya sokulan fitne oyunlarına, zayıf bir medya desteğine rağmen Millet İttifakı % 48 gibi bir oy oranını elde etti. Takriben toplumun yarısını demokrasi, adalet, hürriyetler ve Parlamenter Sistemi geri getirme meselesinde ikna etti.

Millet ittifakını oluşturan taraflar, seçim yenilgisinden ümitsizliğe kapılıp ittifakı dağıtarak ayrı ayrı hareket etmeleri halinde, bu durum tek adam rejiminin işine yarayacağı açıktır. Ayrıca bu tavır, onlara destek veren önemli bir kitleyi ümitsizliğe sevk eder. Onlar, en kısa bir zamanda tekrar bir araya gelerek, hatta ittifakı genişleterek beraberce mücadeleye devam etmeleri millet menfaatinin gereğidir.

İktidar, seçim sürecinde Millet İttifakını dağıtmak için çok uğraştı, ancak buna muvaffak olamadı. Karşısında organize olmuş güçlü bir ittifakla karşılaşması onun işini zorlaştırdı. Hatta siyasetin gündemini muhalefet belirlemeye başlamıştı. Birleşenleri, aralarına sokulmak istenen fitne tuzaklarına düşüp Millet ittifakını dağıtırlarsa, iktidara aradığı altın fırsatı kendi elleriyle sunmuş olurlar. 

İttifakta kuvvet vardır. Ayrılıkta zarar var. Muhalefetin çözülerek farklı kulvarda demokrasi mücadele yapması iyi bir sonuç vermez. Elde ettikleri % 48’lik toplum desteğine dayanarak ve daha da güçlenerek hala iktidar alternatifi olduklarını ispat etmeye, yolsuzluklardan bizar olan topluma ümit ışığı göstermeye devam etmeleri lazımdır.

Hayatı zorlaştıran yüksek enflasyon ve derin ekonomik kriz, iktidara destek veren kitlenin bir kısmını Millet İttifakına yöneltmesi kuvvetle muhtemeldir. Ama ittifak dağılırsa bu ihtimal kalkar, belki de tersi yaşanabilir.

O takdirde karşısında ciddî alternatif görmeyen tek adam rejimi, demokrasi ve hukuktan daha çok uzaklaşarak ülkeyi zarara sokan daha vahim icraatlar yapmaya devam eder. Bunun acı sonuçlarına sadece iktidar destekçileri değil, bütün toplum katlanmak zorunda kalır.

Elhasıl: İstibdada, baskıya, zulme karşı demokrasi, adalet ve hürriyet eksenli mücadele, farklılıkları bir tarafa bırakan güçlü bir ittifakla başarıya ulaşır. Millet İttifakı bu yolda önemli mesafe kaydetmiştir. Sonuca ulaşmak için gevşemek, dağılmak değil, bilakis hata ve kusurlardan ders alarak yeni bir azim ve kararlılıkla yoluna devam etmelidir. Tarih göstermiş ki, ısrarla devam ettirilen böyle bir mücadele önünde hiçbir zalim rejim ayakta kalmamıştır.

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Urumçi katliamının 14. yılında Uygurlardan çağrı

    Üç yıldır hiperenflasyondayız

    31 Ekim'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı

    Fransa sosyal medya platformlarının kısıtlandığını itiraf etti

    Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacak

    Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'den Real Madrid'e yolculuğu...

    Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

    Sağlık çalışanları iş bırakıyor

    Yatırımcıyı da kaçırmayın

    Motorin 25 lirayı geçti

    İstanbul’da yaşama maliyeti 35 bin lirayı geçti

    Emekliliğe yansımayan zam kabul edilemez

    Sisi geliyor

    Torbada 2.1 trilyonluk hata

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 ile 18. sırada

    Rus füzesi Lviv'de bir apartmana isabet etti: 4 ölü 9 yaralı

    İsrail'in Filistin'e saldırıları İngiltere'de de protesto edildi

    Kolej, dershane, kurs ve vakıf üniversitesi ücretleri can yakıyor

    Çalışanlar büyük zorluk içerisinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Safdil dindarlar ve dessas tuzaklar
    İbrahim Aktaşcı

    Doğru adam doğru ZAM’an!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyanın ömrü kalmışsa Kur’ân’a yapışacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi susturucu mu takılmış?
    İbrahim ERSOYLU

    Millet İttifakı devam etmeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük nüfuzlu küçük devlet
    Cevher İLHAN

    Ekonomideki fecaat karartılıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir dünyada da cehennemi yaşar mı?
    Mehmet Soydan

    Dindarlık muhafazakârlığa sıkıştırılamaz
    Şemseddin ÇAKIR

    Gençliğimizin iknası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.