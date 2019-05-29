Mübareze Kanunu ve Vesvese

ŞEYTANIN DESİSELERİ

Kâinatta iki çeşit kanun vardır:

Biri: Küçük bir kâinat olan insanın hayatını düzenleyen iman, ibadet, ahlâk gibi İslâm Kanunlarıdır.

Diğeri: Büyük bir insan olan kâinatın işleyişini düzenleyen ve yanlış olarak "Tabiat Kanunları" olarak isimlendirilen "Sünnetullah" kanunlarıdır. Yer çekim kanunu gibi. İşte bu kanunlardan birisi de mübareze kanunudur.

Allah Teâlâ'nın isimlerinin celâli ve cemâli yansımaları bu kanunları gerektirmektedir. Aydınlık-karanlık, yaz–kış, Cennet-Cehennemin varlığını gerektiren isimler bu kanunlar çerçevesinde yansımalarını gösterirler.

Mübareze ve mücadele kanunu da kalpteki ilham ve vesveseden semanın ufuklarındaki meleklerin ve şeytanların mübareze ve mücadelesine kadar geniş bir alanda uygulaması vardır.

