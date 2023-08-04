Örnek Nur Talebesinin özellikleri -1

Nur Talebesi: Bediüzzaman Said Nursî’yi, Peygamberimizin (asm) Ahirzaman vârisi olarak kabul eden, başka şeyh ve hocaların peşine gitmeyen,1 onun telif ettiği Risale-i Nur Külliyatını kendi telifi gibi kabul edip, onun neşrini hayatının gayesi olarak benimseyen kişidir.2

Örnek bir Nur Talebesinin öne çıkan bir kısım özellikleri şöyle sıralamak mümkündür:

1. O, iyi bir Risale-i Nur okuyucusudur. Günlük okumalarını ihmal etmez. Zübeyir Ağabeyin ifadesiyle günde 10 sayfa okuyan kendini kurtarır. 15 sayfa okuyan şevke gelir. 20 sayfa okuyan hizmet eder.

2. O, olaylara Risale-i Nur penceresiyle bakar. Nurlardan aldığı tahkikî imanla (araştırmaya dayanan ve duygulara sirayet ederek oralarda kökleşen iman ile) her hadisede Cenab-ı Hakkın rahmetinin izini, yüzünü, özünü görür ve mutmain olur.3

3. O, şahıslara değil, şahs-ı manevîye bağlanır. Bir buz parçası hükmündeki enaniyetini şahs-ı manevî havuzunda eritir. “Ben” değil, “Biz” der. 4

4. O, meşveret ile hizmet eder. 5 Bağlı olduğu ve şahs-ı manevînin tecellî ettiği mahallî ve umumî meşveret heyetlerinin aldıkları kararı – kendi görüşünün aksine de olsa - kabul eder ve uygular. Bu kararı meşveret zeminleri dışındaki yerlerde tenkit etmez.

5. O, ehl-i tahkiktir. Her söylenen sözün kalbe girmesine müsaade etmez. Kim tarafından söylenirse söylensin, söylenen sözleri Kur’ân, Hadis ve Risale-i Nur mihengine vurur. Onlara uygunsa kabul eder. 6

6. O, siyaseten demokratlara nokta-i istinad olur, dindar kimlikli de olsa, demokrat olmayan siyasî cereyanlara ve partilerine iltifat etmez. 7

7. O, namazlarını baştan savma değil, zamanında, ihlâsla, huşu ve huzur içinde, tadil-i erkâna riayet ederek eda eder, akabinde namaz tesbihatını yapar.

8. O, doğru sözlüdür, aleyhine de olsa daima doğruyu söyler, yalan söylemez. Ancak her doğruyu her yerde söylemez. 8 Neyi ne zaman söyleyeceğini iyi bilir.

9. O, takva sahibidir; helâl-haram hassasiyetini gözetir. Helâlleri yapar, haramlardan uzak durur. 9 Rızkına haram karıştırmaktan şiddetle kaçınır.

10. O, hizmette ve külfette ileride, mükâfatın dağıtımında geride kalır ve kardeşlerini kendi nefsine tercih eder. 10

Dipnotlar:

1– Kastamonu L.,2017, s. 87. ; 2– Mektubat, 2017,s. 400. ;

3– Kastamonu L., s. 128.; 4– A.g.e. s. 149. ;

5- Emirdağ L.1, 2016, s. 140, 174.; 6– Münâzarât, 2012, s. 119. ;

7– Emirdağ L. 2, s. 352.; 8- Mektubat, s. 312. ;

9- Kastamonu L. s. 155. ;10- Lem’alar, 2017,s. 263.