Örnek Nur Talebesinin özellikleri - 2

—Geçen haftadan devam—

11- O, amelinde rıza-i İlâhîyi esas alır. İbadet ve hizmeti riya için değil, sırf Allah rızası için yapar.

12- O, kardeşlerinin kusur ve ayıplarını araştırıp, piyasaya çıkararak onları tenkit etmez, hatalı bir kardeşinin kusurunu şefkatle, nazikâne, nezihane ve kavl-i leyyinle yalnız ona söyleyerek düzeltmeye çalışır. 11

13- O, kardeşlerini kıskanmaz, bilâkis onların güzel meziyetlerini şahsında ve faziletlerini kendinde tasavvur ederek onların şerefleriyle iftihar eder. 12

14- O, kardeşinden gördüğü hoş olmayan bir söz veya bir davranış yüzünden ona küsmez. Bilâkis iyilikle mukabele ederek onun ıslahına çalışır. 13

15- O, temizliğe azamî derecede önem verir.14 Elbisesinin ve kaldığı yerin temiz, düzgün ve tertibatlı olmasına özen gösterir.

16- O, ne gıybet yapar, ne de önünde gıybet yapılmasına müsaade eder. 15

17- O, kendine veya başkasına ait sırları ifşa etmez. İnsanlar arasında lâf taşıyıp da fitneye sebep olmaz.

18- O, maddî imkânı iyi de olsa, israftan kaçınarak daima iktisat ve kanaatle yaşar, cimrilik de yapmaz. 16

19- O, iffetli ve namusludur, “Helal dairesi keyfe kâfidir, harama girmeye lüzum yoktur” prensibiyle amel eder, gözünü harama bakmaktan korur. 17

20- O, Kur’ân’ı yüzünden iyi okumayı, özellikle Risale-i Nur’daki ayet ve hadislerin doğru okunuşlarını ve manalarını öğrenir, helal ve haram ile alakalı ilmihal bilgilerini öğrenir.

Talebeliğin vasıflarını taşıyan, sadâkat ve kanaatle Risale-i Nur dairesine giren bir Nur Talebesinin iki güzel, çok kazançlı mükâfatı vardır: Biri: İmanla kabre gireceğine dair kuvvetli senetler vardır. Diğeri: Nur dairesinde gayr-i ihtiyarî takarrur eden/yerleşen şirket-i manevîye-i uhreviye düsturu ile, diğer Nur Talebelerinin sevaplarına ortak olmaktır. 18

Cenab-ı Hak bizleri, her yönden Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur Mesleğine bağlı, ihlâslı ve müstakim Nur Talebelerinden eylesin. Âmin.

Dipnotlar:

11- Altın Prensipler, (2016), s.87. ;

12- Lem’alar,. s. 275. ;

13– Altın Prensipler, s.98. ;

14- Tarihçe-i Hayat, 2017, 341. ;

15– A.g.e. s. 340. ;

16– Mektubat, s. 81. ;

17- Kastamonu, 139. ; 18- A.g.e. L. s. 273.