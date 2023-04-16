"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Ak saçlar kıyamet gününde Müslüman'ın nûrudur

İbrahim Günay
16 Nisan 2023, Pazar
Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem: “Ak saçları yolmayınız. Çünkü o, kıyâmet gününde müslümanın Nûrudur” buyurmuştur. Eğer saçlar, hayırlı yolda ağarmış ise, ahirette, nurlu, neşeli ve sevaplı mükâfatları vardır. Cennette şirin ve zevkli meyveleri vardır.

Saçlar, şerli yolda ağarmış ise; onun da acı ve elemli azapları olacaktır. Cehennemde korkunç felâketleri vardır. İnsan vücûdunda olan değişiklikler, birer ikaz ve ihtardır. Ve hem de Esmâ-i Hüsnanın tecellîleridir. Siyah olan saçları, zamanla beyaz hâle getiren kimdir? Elbette Mülevvin olan, yani renkleri veren Allah’tır. Saçları sürekli uzatan, kaşları ve kirpikleri uzatmayan yine Hay olan Allah’tır.

Allah’ın her yarattığında ve her tasarrufunda bildiğimiz ve bilemediğimiz nice hikmetler vardır.

Bu bakımdan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Nefsini bilen Rabbinin bilir” buyurmuştur.

Tabiat, son baharda sararıp değişik renkler alır. Bu güzel ve sevimli renkler tefekkür içindir.

İnsanın da sonbaharı vardır. Saçlarında, yüzünde, güç ve kuvvetinde değişiklikler vardır. Dizde derman, gözde ferman kalmaz. İnsanın, çocuk ve gençliği güzel ve tâze yaz çiçeğine benzer.

İhtiyarlık ise, kırışmış ve buruşmuş kış çiçeğine benzer. Bunların hepsi; ölüm sonrasının ve ölüm sonrasındaki sonsuz hayatın habercileridir.

Rivâyet edildiğine göre Hz. Ömer; kendisine ölümü hatırlatması için ücretli adam tutmuş.

Saçları ağarmaya başlayınca da, adamın görevine son vermiş. “Bundan sonra sana gerek yok. Başımdaki beyaz kıllar bana ölümü hatırlatıyor.” demiş.

Sadece başımızdaki beyaz saçlar ölümü hatırlatmaz. İnsanın yüzündeki kırışık, buruşuk yazı ve şekilleri de okumamız gerekir. Yüz, alın, göz ve kulaklardaki şifreli yazı ve şekiller de, ölümün ve âhiretin habercileridir. Tevbe, istikamet, duâ ve ibâdeti akla getirir. Melekül mevti, hesap gününü, cenneti ve cehenemi hatırlatır ve hatırlatmalıdır.

“Bak zamân-ı mâzî, senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi, istikbal zamânı da geniş bir mezaristan olacaktır; bugün, sen iki kabrin arasındasın.Artık sen bilirsin.” (Mesnevî-i Nûriye, s.59)

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç

    ''İmar Affı'' yıktı'

    24 siyasi partinin geçici aday listesi açıklandı

    Fenerbahçe'de 90+6. dakikada 3 puan sevinci

    Mısır'dan Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması

    Geçiş garantili yollar Bayramda paralı

    Kılıçdaroğlu: Her oy değerli

    Çin Rusya'ya da Ukrayna'ya da silah satmayacak

    ABD'de bir ilk daha: Minneapolis'te 5 vakit ezan hoparlörle açıktan okunacak

    Sudan'da tansiyon düşmüyor - Türk Büyükelçiliğinden "Evlerde kalın" uyarısı

    Bosna Hersek'ten depremzedeler için bir yardım tırı daha

    Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya geliyor

    Adana Saimbeyli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Fransa'da protestolara neden olan emeklilik reformu yasalaştı

    Bahçelievler'deki 46 yıllık hasarlı binanın yıkımı sürüyor - "Sabaha kadar toplam 4 milimetre kaydı"

    Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

    Hollandalı gençler iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İskandinav modeli ve Üstad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    14 Mayıs seçimleri AB ile ilişkilerde kritik dönemeç
    Genel

    Türk demokrasisi şaşırtıcı derecede dirençli
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan, inanç, din, milliyet ve siyaset
    Mehmet KARA

    Mülâkatı getir, sonra da “kaldıracağız” de…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cennetin kapıları açılmayacak belki ama...
    Genel

    Erdoğan halkın gerçeklerinden kopuk
    Havva KÜÇÜK KONUR

    “Dine zarar olmasın, ne olursa olsun?”
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.